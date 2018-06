Nicht nur in der Musik trägt die Harmonie

„Man sagt, dass bei uns die Kameradschaft wirklich gut ist“, sagt Carolin Frech, Schriftführerin des Musikvereins Königsheim. Drum gibt es auch die einen oder anderen, die von außerhalb zum Mitspielen kommen. Und obwohl der Verein mit seinen 110 Jahren ein echter Methusalem ist – die, die ihn tragen, sind außergewöhnlich jung. Und das nicht nur die beiden Vorsitzenden Kevin Mattes und Vize Moritz Senn mit 23 und 21 Jahren. Alle freuen sich aufs Festwochenende ab dem 29. Juni.

Es ist eine stattliche Anzahl Musiker, die sich dort in dem Licht durchfluteten Neubau im Halbkreis um Dirigent Gerhard Hermle platziert. Rund 40 Bläser kann das Orchester aufbieten und alle Register sind stark. Es sind Schülerhände, die Klappen und Ventile drücken, und Hände, die vor einer halbe Stunde noch Metall bearbeitet, die in einer Bank Summen verbucht oder Kinder im Kindergarten betreut haben. Die Musikprobe um 20 Uhr schließt für die meisten einen anstrengenden Tag in Schule und Beruf ab. Für die Jugendlichen am Freitag sogar drei Stunden lang, weil die meisten der 15 Zöglinge der Jugendkapelle auch in der aktiven Kapelle sind. Nachwuchs wird aber auch in Königsheim gesucht und mit Leihinstrumenten unterstützt.

Heute ist bei der Probe der „Wiener Schützenmarsch“ dran, danach die Polka „Ein halbes Jahrhundert“. Keine einfachen Stücke, vor allem die Polka mit ihren Verzierungen und Läufen, die vor allem die Querflöten und Klarinetten fordern.

Zwischen den beiden geprobten Stücken wirft Hermle einen Satz ein, der so nur im Schwäbischen fallen kann: „Übrigens, in der Kirche habt ihr sehr gut gespielt.“ – Freude.

„Ja, ’s war ok.“ – Gelächter.

Bei beiden Stücken passiert der Zauber, den nur Musik von Musikern erzeugt, die aufeinander hören: Hermle stoppt bei den kritischen Passagen, lässt Holz, tiefes und hohes Blech gesondert immer und immer wieder dieselben Takte spielen, erst langsam, dann schnell. Während die Marschierer anfangs kleine Stolperer hatten und die Polkatänzer einander musikalisch womöglich auf die Füße getreten waren, wird es mit jedem Durchlauf immer harmonischer. Hermle singt die Intonation vor: „Baa baaa,ba-ra-ba Baa Baa“, zeigt, wo gebunden und wo getrennt wird. Die Hände des Dirigenten schwingen leicht, heben sich zu einer sanft wehrenden Geste. Und stocken. Die Musiker verstehen die Körpersprache Hermles und hören auf zu spielen. „Mittelforte an dieser Stelle, nicht Forte.“ Das „tiefe Blech“ reagiert postwendend.

Zum Schluss „gucke mr mol, dass mr des Märschle schneller spielet“, sagt Hermle – und es klappt. Genau wie bei der Polka. Der melodiöse Schlussteil klingt auch dank der starken Euphonium-Besetzung wie ein Gesang, der über die Berge fliegt. Hermle „tanzt“ mit seinem Orchester. Niemand stolpert mehr oder tritt dem anderen auf die Füße.

Und das, obwohl die Altersspanne von 13 bis 66 zwischen Enkel und Großvater liegt. Die „Alten“ lassen auch im Verein die Jungen machen, die Jungen respektieren und hören auf die Erfahrung der Alten. Das ist offenbar nicht das schlechteste Rezept für eine Gemeinschaft.