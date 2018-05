Neugierige können neue Brettspiele testen

Seit gut drei Jahren existiert in Spaichingen die Brettspielgruppe der evangelischen Kirchengemeinde „Spielen bei Luther“. Am Freitag, 11. Mai, organisiert sie eine Sonderveranstaltung anlässlich der deutschlandweiten Pegasus-Spiele-Clubtage, bei der Brettspielfreunde rund 40 Spiele, darunter einige aktuelle Neuerscheinungen, testen können. Redakteur Michael Hochheuser sprach mit Dagmar Storz, die die Gruppe damals ins Leben gerufen hat.

Was ist am Freitag geplant?

Ab 15 Uhr bis in die Nacht kann im Martin-Luther-Haus am Marktplatz gespielt werden. Die Aktion geht aus vom Pegasus-Spieleverlag. Wir stellen fünf neue Brettspiele vor, die es bisher nur im Fachhandel gibt, wie „Santa Maria“, ein Kennerspiel, und „Go-Go-Gelato“, ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Eistüten so schnell wie möglich gestapelt werden müssen. Hinzu kommen 20 weitere Spiele, die uns das Spielernetzwerk der Spiele-Offensive für diese Veranstaltung leiht. Wir bringen selbst auch noch etliche Brettspiele aus unserem Bestand mit, darunter auch ältere Titel aus dem Pegasus-Verlag. Unser Angebot richtet sich in erster Linie an Familien mit älteren Kindern, Jugendliche und vor allem Erwachsene.

Braucht man Vorwissen zur Teilnahme?

Es werden Spieleerklärer da sein, unter anderem mein Mann Andreas und ich. Es muss keiner Angst haben, dass er vor dem Spielen erst stundenlang Anleitungen lesen muss. Auch bei den fünf neuen Spielen haben wir uns schon eingespielt. Eintritt und Teilnahme sind kostenlos und völlig unverbindlich.

Wie kam es zur Gründung von „Spielen bei Luther“?

Mein Mann und ich sind schon lange in der Brettspielszene aktiv und fahren auch manchmal deutschlandweit zu Spieleveranstaltungen. Wir haben Diakonin Gritli Lücking angesprochen, ob man in der evangelischen Kirchengemeinde einen regelmäßigen öffentlichen Spieletreff anbieten könne. Diese Idee hat ihr gut gefallen. Wir haben einen festen Stamm von acht bis zehn Spielern, manchmal sind es auch bis zu 20 Spielbegeisterte, die sich jeden zweiten Freitag im Monat im Martin-Luther-Haus treffen. Klassiker, wie Schach oder Monopoly, stehen bei uns aber weniger auf dem Tisch.

Sondern?

Wir spielen vor allem moderne Brett-, Karten- und Würfelspiele. Die Palette reicht vom Funspiel bis zum Strategiespiel, zum Beispiel dem Wortspiel „Codenames“ oder „Magic Maze“, einem Wettlaufspiel in Echtzeit, bis hin zu Expertenspielen wie „Madeira“ oder „Lisboa“.

Wollen Sie mit „Spielen bei Luther“ auch einen Akzent setzen gegen die zunehmende Vereinzelung in der Gesellschaft, die sich ja auch beim Spielen manifestiert?

Ich finde es schade, wenn Leute am Computer oder Smartphone zwar vernetzt spielen, aber dabei doch allein sind. Sie sind oft sehr auf sich selbst konzentriert, und digitales Spielen fördert das. Es ist doch viel schöner, mit Freunden am Tisch zu sitzen, sich auszutauschen und viel zu lachen beim Spielen. Bei vielen jungen Menschen gelten Brettspiele als eher uncool. Jedoch hoffe ich, dass diese Phase auch wieder vorübergehen wird.

Ihre Mitspieler nehmen teilweise Anfahrtswege von bis zu 100 Kilometern in Kauf...

Sie kommen aus Lörrach, dem Großraum Stuttgart oder Waldshut. Teilweise sind es befreundete Spieleclubs, die wir ebenso besuchen, auch zu kleineren Turnieren. Es ist ein Hobby, das viel Raum einnimmt. In unserer Gegend gibt es leider nur wenige solcher Clubs. In Spaichingen ist es etwas mühsam, die Leute für das Spielehobby zu begeistern. In Norddeutschland wird viel mehr gespielt als im Süden. Man könnte meinen, das liegt daran, dass der Schwabe vielleicht denkt: Wer spielt, ist faul und 'schafft net'. Dabei bringt das Spielen die grauen Zellen ganz schön in Schwung!