Neues Spielhaus für KiGa St. Franziskus

Was lange währt, wird endlich wahr: das neue Gartenhäuschen für die Kinder des KiGA St. Franziskus ist da. Nachdem das alte Häuschen aufgrund von massiven wetterbedingten Schäden aus Sicherheitsgründen vor zwei Jahren abgesperrt werden musste, wurde ein neues Holzhaus aufgestellt. Dies geschah unter genauer Beobachtung aller Kindergartenkinder, die gespannt und sehr neugierig am Rand des Gartens den Aufbau verfolgten. Mit einem Kran wurde die neue Spielmöglichkeit über die hohe Thujahecke gehievt und genau in der Vertiefung der noch vorhandenen Veranda befestigt. Da war die Freude der Kinder sehr groß.