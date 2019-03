Neues Muscial kommt - Der Jugendchor ist mehr als nur singen

Auf den Tischen, am Ende des Probelokals des Liederkranzes, stapeln sich die kleinen bunten Jacken. Laut quietschend schieben rund 35 Kinder und Jugendliche die Stühle zurecht. Nach wenigen Minuten sitzen die Sonnenblümchen und der Jugendchor in einem Halbkreis um Chorleiterin Monika Kohler und dem Flügel. Es ist die drittletzte Probe vor dem Musical am 17. März in der Stadthalle.

„Wir stehen auf“, ruft Kohler, die Kinder drücken leise raunend ihre Knie durch. Der Chor wärmt die Stimmen auf, Kohler gibt gestenreich Anweisungen. Die Texte zu den Songs sitzen schon gut, nur ab und zu schauen sich die jungen Sängerinnen und Sänger fragend an.

Die Sonnenblümchen müssen sich gedulden, während der Jugendchor ein eigenes Lied einübt. (Foto: Emanuel Hege)

„Texte lernen ist schon schwer“, sagt Sidney Lüdke. Sie und ihre Freundinnen Lea Winker und Pia Merkt sind schon im Chor, seit sie fünf Jahre alt sind. Mittlerweile sind die drei zwischen elf und zwölf Jahre alt und freuen sich immer noch auf ihren Auftritt. Ob sie noch nervös seien, wenn sie auf die Bühne müssen: „Manchmal bin ich dann schon noch aufgeregt“, erzählt Lea. Am meisten Spaß macht den drei Mädchen, na klar, das Singen. „Das Aufwärmen ist ein bisschen langweilig“, findet Pia, die anderen nicken zustimmend.

„Die Älteren langweilen sich manchmal ein wenig, das Stück ist für die jüngeren konzipiert“, sagt Monika Kohler. Beim Musical treten die 15 Mädchen des Jugendchors zusammen mit den rund 23 Sonnenblümchen auf. Zu denen gehören alle Kinder zwischen fünf Jahren bis Ende der dritten Klasse. Der Jugendchor sind wiederum alle ab der vierten Klasse.

Auch mal Bewegung rein bringen

Jedes zweite Jahr organisiert Kohler mit Hilfe von anderen Vereinsmitgliedern das Musical in der Stadthalle, zum dritten Mal findet diese Veranstaltung nun schon statt. Das diesjährige Stück spielt in der Tierwelt, es geht unter anderem um Mobbing und Versöhnung. „Und auch um böse Zauberei“, verrät Kohler. Die Musikpädagogin leitet seit rund acht Jahren den Chor, normalerweise arbeitet sie mit Kindergarten-Kindern an der Musikschule Trossingen, neben dem Jugendchor leitet sie außerdem den Projektchor in Aldingen.

Chorleiterin Monika Kohler stimmt ein. (Foto: Emanuel Hege)

Die Schwierigkeiten wenige Wochen vor der Aufführung: „Die Harmonieabfolgen gehen nicht so leicht ins Ohr, die Kinder mussten sich daran erst einmal gewöhnen.“ Und auch der Text sitzt noch nicht komplett, „bei den Liedern am Ende hackt es noch ein bisschen“, sagt Kohler. Manchmal fällt es ihr schwer, die Truppe beisammen zu halten. Über 30 Kinder und Jugendliche an einem Donnerstagnachmittag zum Stillsitzen zu bringen, sei eine Herausforderung: „Normalerweise versuche ich ein bisschen Bewegung reinzubringen, auch mal ein Spiel zwischendurch.“ Es funktioniere aber soweit ganz gut, da die Kinder auf ihren Auftritt hin fiebern. „Die Vorfreude, auf der Bühne zu stehen und geschminkt zu werden, ist groß“, erzählt Kohler.

Mehr als nur singen

Die 35-Jährige sieht im Chor einen Ausgleich für die Kinder zu deren Alltag. Singen helfe dabei, sich selbst auszudrücken. Die Kinder verarbeiten Erlebnisse und setzen sich mit ihrem Alltag auseinander, sagt Kohler: „Man gibt durch seine Stimme unheimlich viel von sich preis.“ Aber auch die Gemeinschaft im Chor sei ein wichtiger Aspekt für die Mitglieder. „Ich glaube, für die älteren Mädchen ist das Gequatsche nach der Stunde wichtiger, als die Stunde selbst“, lacht Kohler.

Neben dem Musical tritt der Jugendchor traditionell im Advent in der Pfarrkirche auf, außerdem einmal im Jahr auf dem Dreifaltigkeitsberg. Sie findet, es sollten nicht zu viele Auftritte für die Nachwuchssänger werden, aber ein, zwei mehr pro Jahr seien durchaus drin. Nach 60 Minuten singen gibt es wieder kurz Krach. Jeder hilft, den Raum wieder aufzuräumen. Die Sonnenblümchen heben Stühle, die so groß sind wie sie selbst, die Mädchen vom Jugendchor helfen ihnen. Die Kinder greifen nach ihren bunten Jacken und verlassen tratschend den Raum. „Die Eltern erzählen mir, dass ihre Kinder nach dem Chor oft viel besser gelaunt sind“, freut sich Kohler.