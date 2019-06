Spaichingen (pm) - Das neue Kinderferienprogrammheft für 2019 erscheint am Mittwoch, 5. Juni. Das berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Wie jedes Jahr werden die Hefte hauptsächlich in den Kindergärten, Schulen und der Bücherei ausgelegt und das Programmheft ist außerdem auf der Homepage der Stadt Spaichingen zu finden.

Das diesjährige Kinderferienprogramm besteht aus 43 Programmpunkten, so dass für jede Altersgruppe etwas angeboten wird.