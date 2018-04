Neues Führungsteam im Jugendtreff

Nahezu die gesamte Führungsmannschaft des Jugendtreffs Böttingen ist bei der Jahreshauptversammlung ausgewechselt worden. Neuer Vorsitzender ist Sebastian Preißer. Bürgermeister Benedikt Buggle hatte auch Anlass zu Kritik in Bezug auf die Hausordnung.

Die meisten der ausgeschiedenen Funktionäre hatten ihr Amt (oder ein anderes) schon seit acht Jahren inne. Der Bürgermeister bedankte sich zum einen für deren Engagement in den vergangenen acht Jahren, hatte auf der anderen Seite aber auch Anlass zu Kritik, was insbesondere auch die vergangenen zwei Jahre anbelangt.

In seinen kritischen Worten ging er auch auf Missstände dieser Zeit ein. So hatte die Gemeindeverwaltung, als der Jugendtreff nach einem erfolgten Einbruch zusammen mit der Polizei betreten worden ist, festgestellt, dass die Reinigung sehr zu wünschen übrig ließ und die Hausordnung (insbesondere auch in Bezug auf das Rauchverbot) nicht eingehalten worden ist. Der Schultes mahnte zur Besserung der Zustände.

Wahlen bringen viel Neues

Die Wahlen wurden von Buggle geleitet. Diese ergaben folgendes Ergebnis: Der erste Vorsitzende Daniel Auer wird von Sebastian Preißer abgelöst und der Vize Tim Villing von Florian Frech. Der bisherige Beisitzer Andreas Villing übernimmt das Amt des zweiten Kassierers von Heiko Villing. Julia Flad ist neue Schriftführerin anstelle von Axel Bohner. Der seitherige erste Kassenprüfer Niklas Villing wird von Marc Welte ersetzt. Zweiter Kassenprüfer Lars Mattes wird vom bisherigen Beisitzer Marcel Villing abgelöst. Zu neuen Beisitzern wurden Leonie Rösler, Johanna Mattes, Hanna Mattes und Bernhard Büchner gewählt. Kassiererin Veronika Stier und Beisitzer Josef Dreher wurden im Amt bestätigt. Die Beisitzer Sascha Villing und Michael Auer schieden aus.

Der ausgeschiedene Vorsitzende Daniel Auer und Schriftführer Axel Bohner blickten auf das Vereinsjahr 2017 zurück. Dieses war mit der Silvesterparty eingeleitet worden. Am ersten Mai war die Bevölkerung zur Maifeier beim Jugendtreff eingeladen. Zum Bergfest waren Besucher aus ganz Deutschland gekommen. Der Jugendtreff beteiligte sich auch an der Dorfolympiade des Sportvereins. Der Vereinsausflug führte nach Hörbranz und nach Meersburg. Im Jugendtreff fanden auch wieder einige Geburtstagsfeiern statt.

Kassiererin Veronika Stier berichtete trotz leichten finanziellen Rückgangs von einem positiven Kassenstand. Sie erinnerte daran, dass der Jugendtreff Ende dieses Jahres auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken kann. 22 der Mitglieder, die dem Verein im ersten Jahr beitraten, sind noch heute dabei. Darunter befinden sich fünf Gründungsmitglieder. Am 1. Januar 2017 zählte der Verein 88 und am 31. Dezember 2017 91 Mitglieder.