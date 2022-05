Neuer stellvertretender Schulleiter an der Erwin-Teufel-Schule

Seit Mai 2022 ist die Stelle des stellvertretenden Schulleiters an der Spaichinger Erwin-Teufel-Schule nun besetzt. Die Bestellung von Volker Jauch erfolgte über den Schulleiter, Walter Blaudischek, im Rahmen einer Gesamtlehrerkonferenz.

Jauch ist laut Pressemitteilung seit 1998 Lehrer an der Schule und leitet seit 2015 die Metallabteilung. Aufgrund seines vorbildlichen Einsatzes in all den Jahren, beispielhaft genannt seien die Einführung des Einsatzes von digitalen Medien im Unterricht, die Einführung des Lernfeldunterrichts, die Betreuung des schulischen Netzwerkes und die Mitgliedschaft in verschiedenen Fachausschüssen, freue sich der Schulleiter über die Berufung zu seinem Stellvertreter und über die sehr gute Zusammenarbeit.