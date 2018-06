Neuer Spielplatz entsteht in Denkingen

Ein langer und zäher Prozess ist die Realisierung eines neuen Spielplatzes bei der Mehrzweckhalle in Denkingen. Vertragsgemäß haben die landschaftsgärtnerischen Arbeiten an der Mehrzweckhalle in den letzten Tagen begonnen. Damit der Spielplatz zum Jubiläumsjahr 2018 funktionsfähig ist, sollen bis zum Ende des Jahres auch die Spielgeräte aufgestellt sein, informiert Bürgermeister Rudolf Wuhrer.

Bereits im November 2014 stellte Gemeinderat Florian Debler den Antrag für einen Spielplatz, den der Gemeinderat aufgriff. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Rates, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugend-, Kinder- und auch Seniorenarbeit hat sich erst einmal Gedanken über die Zielgruppe und den Standort gemacht.

Als Zielgruppe wurden Kinder mit ihren Eltern/Großeltern definiert und als idealer Standort hat sich der Vorplatz der Mehrzweckhalle herausgefiltert. Unmittelbare Ortsnähe, der Bezug zum neuen Wohnbaugebiet Friedhofsstraße und die Verbindung zur Mehrzweckhalle sprachen für diesen Standort.

Mit der Planerin Ilse Siegmund hat man sich in vielen Sitzungen Gedanken zur Ausstattung des Spielplatzes gemacht. Von Anfang an stand dabei eine Wasserspielanlage im Mittelpunkt. Laut mehrheitlichem Beschluss des Gemeinderats in nichtöffentlicher Sitzung am 16. Mai 2017 wurde diese jedoch aus Kostengründen zugunsten der Aufstellung von mehreren Spielgeräten verworfen.

Ein Kompromiss aus den ursprünglichen Vorstellungen der Arbeitsgruppe und den letztendlichen Beschlüssen der Gemeinderatsmehrheit wird nun unter der Leitung des Landschaftsarchitekturbüros Siegmund, Schömberg, umgesetzt. In den Haushalt wurden 100 000 Euro für den Spielplatz eingestellt. (al)