Neuer Pfarrer tritt sein Amt an

Die Seelsorgeeinheit „Am Dreifaltigkeitsberg“ mit den Kirchengemeinden St. Peter und Paul Spaichingen, St. Peter und Paul Dürbheim sowie Mariä Himmelfahrt Balgheim freut sich auf ihren neuen leitenden Pfarrer Sebastian Tanneberger. Mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 25. September, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul Spaichingen unter Mitwirkung der Chöre der Kirchengemeinde wird die Kirchengemeinde den neuen Pfarrer begrüßen. Dem Gottesdienst schließt sich im Edith-Stein-Haus ein Stehempfang mit reichlich Gelegenheit zur Begegnung an.

Am Samstag, 1. Oktober, stellt sich Pfarrer Tanneberger in der Vorabendmesse um 18.30 Uhr der Kirchengemeinde Balgheim vor. In Dürbheim erfolgt die Vorstellung von Pfarrer Tanneberger im Sonntagsgottesdienst am 2. Oktober um 9 Uhr.

Im Anschluss an die beiden Gottesdienste bietet ein kleiner Stehempfang Gelegenheit zur Begegnung mit dem neuen Pfarrer.