Neuer Flügel entzückt die Sänger des Liederkranz Spaichingen

Bei der 183. Hauptversammlung des Liederkranz Spaichingen im „Haus der Musik“ hat es personelle Veränderungen gegeben: Die Mitglieder wählten Rudi Irion für weitere zwei Jahre zu ihrem Vorsitzenden. Da Kassenwart Günter Eccarius sein Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung stellte, wurde Prima-Chorsängerin Eva Bader zur neuen Kassiererin gewählt. Die aktiven Sänger Hajo Hartung und Uwe Bader und das fördernde Mitglied Judith Schlierer wurde als Beisitzer bestätigt. Für den ausscheidenden aktiven Beisitzer Richard Wagner übernahm Sängerin Angelika Feldes das Amt.

In seinem Grußwort der Stadt nannte Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher den Verein eine „große Familie“, deren Umgang miteinander, mit gegenseitiger Achtung gepaart, etwas Einmaliges darstelle. Wegen eines Wohnortwechsels verlässt Eccarius Spaichingen, was von den Chormitgliedern bedauert wird. Es freue ihn, dass er die Kassengeschäfte in gleicher Höhe übergeben könne, wie er die Finanzen vor zehn Jahren übernommen habe.

Ehrung für langjärige Mitglieder

Richard Wagner bleibt dem Verein als Kassenprüfer und Sänger erhalten. Wenn ein Arbeitsdienst anstehe und Not am Mann sei, könne man sich auf ihn verlassen, sagte Irion. Er ehrte langjährige fördernde Mitglieder. Leider konnte ein Großteil, meist aus gesundheitlichen Gründen, nicht anwesend sein. Manfred Werner erhielt für 50 Jahre Mitgliedschaft die Ehrenurkunde des Vereins. Werner freute sich, dass der Liederkranz auch im hohen Alter seine fördernden Mitglieder nicht vergesse, besonders an den Geburtstagen. Von einigen Vereinen, bei denen er viele Jahre aktiv tätig war, könne er dies leider nicht sagen.

Karl Distel, Lieselotte Keil, Marlene Kukla, Siegfried Zisterer und Erwin Klink wurden ebenfalls für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt, für 60 Jahre Gisela Schwarz.

Eine weitere Ehrung gab es für fleißigen Probenbesuch: Anni Schmid hat nie gefehlt und Helga Wintges ein Mal.

Ein Dank geht auch an die Stadt Spaichingen

Der Vorsitzende ging in seinem Jahresrückblick besonders auf die Erfüllung eines langgehegten Chorwunsches ein: Im vergangenen Jahr konnte ein neuer Flügel gekauft werden. Der alte hatte über 100 Jahre gute Dienste geleistet. Er bedankte sich bei Bürgermeister Schuhmacher für die zehnprozentige Beteiligung der Stadt, sowie bei den Sponsoren aus Industrie und Wirtschaft.

Neben einem Konzert am 17. März in der evangelischen Kirche mit skandinavischer Chormusik wird der Liederkranz auf Einladung vom 31. Oktober bis 3. November nach Sallanches fahren. Mit dem Projektchor aus Aldingen gibt der Prima-Chor am 11. Mai ein Konzert mit James Bond-Liedern, teilte Irion mit.

Mehr Probenbesuche durch den neuen Flügel?

Schriftführerin Gerlinde Wagner gab die Statistik bekannt. Der Liederkranz hat 118 Mitglieder, davon 46 aktive Sänger, 27 im gemischten Chor (40 Proben) und 21 im Prima-Chor (27 Proben). In seinem letzten Finanzbericht konnte Eccarius zwar von einem hohen Spendenaufkommen berichten, jedoch habe der Kauf des neuen Flügels ein großes Loch in die Kasse gerissen. Ein gesunder Kassenstand sei allerdings noch vorhanden, mit dem der Liederkranz getrost in die Zukunft schauen könne. Eine vorbildliche Kassenführung bescheinigten Richard Wagner und Hajo Hartung.

Vor lauter Freude über den neuen Flügel, mit dem man richtig arbeiten könne, fand Chorleiterin Katalin Theologitis kaum Worte für ihren Bericht. Ihr größter Wunsch ist allerdings ein regelmäßiger Probenbesuch. Der Chor umrahmte die Versammlung mit den neuen skandinavischen Liedern. Der Vorstandschaft wurde einstimmige Entlastung erteilt.