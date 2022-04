Neuer erster Vorsitzender bei den Tierschützer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung des Tierschutzvereins Menschen für Tiere e.V. Spaichingen fand am 26. März in der Alten Halle in Spaichingen statt. Die Erste Vorsitzende Ludmilla Eferl eröffnete die Versammlung und begrüßte alle Anwesenden zum letzten Mal. Danach wurde ein Überblick über das Jahr 2021 gegeben. Es wurden insgesamt 208 Tiere aufgenommen.

Da die Arbeit im Tierheim immer mehr wird, wird derzeit so viel festangestelltes Personal, wie noch nie zuvor, beschäftigt. Auch hier freut sich der Verein weiterhin über ehrenamtliche Helfer, die den Tieren mit ihrer Zeit das Leben schöner machen. Außerdem freut er sich über Spenden, um die Kontinuität der Aufgaben auch in Zukunft zu sichern.

Als weiteres Projekt sollen im Dachgeschoss des Tierheims weitere Räumlichkeiten für Katzen entstehen, so dass auch hier die räumliche Entlastung der Tiere zu einem weiteren Wohlfühlfaktor führt.

Den Kassenbericht trug der Kassierer Michael Keck vor. Die Kassenprüfer, Florian Fejoz und Oliver Schumacher, haben die Kasse geprüft und alles für in Ordnung befunden. Über die aktuelle Finanzlage kann sich der Verein nicht beschweren. Allerdings bereiten die anstehenden Kosten große Sorgen. Um das künftige Personal halten und das Tierheim weiter so führen zu können wie bisher, ist der Verein weiterhin auf Spenden angewiesen.

Die größte Veränderung der Jahreshauptversammlung in diesem Jahr sollten die Wahlen bringen. In diesem Jahr wurde der erste Vorstand, ebenso wie die Schriftführung und die beiden Kassenprüfer erneut gewählt. Hierbei löst von nun an Florian Fejoz, Gymnasiallehrer am Spaichinger Gymnasium, die langjährige erste Vorsitzende Ludmilla Eferl ab, die sich nicht mehr erneut aufstellen ließ. Der Vereinsmitglieder freuen sich auf eine tolle Zeit mit Herrn Fejoz und wünschen ihm einen guten Start in die verantwortungsvolle Aufgabe.

Florian Fejoz und der Vorstand überreichten abschließend Ludmilla Eferl mit größtem Dank, einen Blumenstrauß und einer gefrästen Skulptur in Form des Logos des Tierheims als Anerkennung für ihren jahrelangen und hingebungsvollen Einsatz.