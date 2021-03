Neuer Arzt und ärztlicher Leiter beim MVZ Spaichingen und Trossingen

Dr. Ekhard Stegmann wird ab dem 1. April vom Klinikum Landkreis Tuttlingen ins MVZ Spaichingen wechseln. Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Arzt für Chirurgie wird er gemeinsam mit Dr. Martin Ruf die orthopädisch-chirurgische Praxis im Gesundheitszentrum Spaichingen führen. Außerdem wird Dr. Ekhard Stegmann die ärztliche Leitung der Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums in Spaichingen und Trossingen übernehmen.

Dr. Stegmann ist bislang als Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Landkreis Tuttlingen beschäftigt, teilt das Klinikum mit. In dieser Funktion seu er als ausgewiesener Spezialist für orthopädische Eingriffe – in der Prothetik der großen Gelenke, wie Ellenbogen, Hüft-, Knie und Sprunggelenk – und als Hauptoperateur für den Schwerpunkt der Schulterchirurgie in der Unfallchirurgie am Klinikum in Tuttlingen tätig.

Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und sogenannter D-Arzt hat er die Berechtigung der Berufsgenossenschaft, im MVZ Arbeits- sowie Schulunfälle versorgen zu dürfen. Aufgrund seiner langjährigen oberärztlichen Tätigkeit verfüge er über eine beachtliche Expertise im Bereich der Sonographie von Gelenken und im Bereich der radiologischen Begutachtung. Außerdem ist Dr. Stegmann leitender Notarzt und Koordinator des Traumanetzwerkes im Landkreis Tuttlingen. Der Mediziner ist verheiratet und lebt in Tuttlingen.

„Wir sind sehr froh, dass wir Herr Dr. Stegman für diese wichtige Aufgabe in Spaichingen begeistern und mit ihm einen ungemein erfahrenen sowie hochkarätigen Arzt als Orthopäden und neuen ärztlichen Leiter gewinnen konnten. Mit ihm können wir auch weiterhin im MVZ eine sehr patientenorientierte Medizin und tagsüber eine verlässliche ambulante Notfallversorgung garantieren“, so die Klinikleitung.

Sowohl Dr. Stegmann als auch Dr. Ruf decken als sogenannte Durchgangsärzte von Montag bis Freitag (jeweils von 8 bis 18 Uhr) die ambulante orthopädisch-chirurgische Notfallversorgung im Gesundheitszentrum Spaichingen ab und sie dürfen für die Berufsgenossenschaft auch Arbeits- und Schulunfälle versorgen. Dr. Stegmann bietet ferner gemeinsam mit Herrn Dr. Ruf ambulante Operationen an. Diese werden im Zentrum für Ambulantes Operieren am Gesundheitszentrum Spaichingen durchgeführt.