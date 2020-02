Neue Tanzschule in Balgheimer Straße

Am Sonntag, 01. März eröffnet die neue Tanzschule Danceloft im ehemaligen Avanti-Gebäude, Balgheimer Straße 40, mit einem Schnuppertag. An diesem Tag gibt es von 10 bis 18 Uhr verschiedene Schnupperstunden. Die Tanzschule Herzig in Rottweil und die Tanzschule Danceloft Spaichingen gehören zusammen. Teilnehmer der Tanzschule können sowohl in Spaichingen als auch in Rottweil tanzen. Das Kursprogramm bietet für jedes Alter etwas. Egal ob für Kinder, Schüler, Erwachsene oder Senioren. Mamas haben zudem die Möglichkeit, mit Ihrem Säugling zusammen zu tanzen. Das Tanzstudio in der Hauptstraße bleibt trotzdem bestehen.

Mehr Informationen unter: www.danceloft-spaichingen.de