Neue Referendarinnen an der Schillerschule

Zwei neue Gesichter gibt es an der Schillerschule Spaichingen. Seit Februar absolvieren laut Pressemitteilung zwei Lehramtsanwärterinnen ihren zweiten Ausbildungsabschnitt an der Schule. Nach dem erfolgreichen Studium an einer pädagogischen Hochschule schließt sich eine anderhalbjährige Praxisphase an, in der dann in der zweiten Hälfte das zweite Staatsexamen erworben wird. Seit Einführung der reinen Primar- und Sekundarstufenlehrerausbildung, die die vielseitig einsetzbaren Grund- und Hauptschullehrer als solches ablösen, könne die Schillerschule ihre erste Lehramtsanwärterin für die Grundschule begrüßen.

Hanna Schwörer kommt aus der Region und wollte in dieser auch bleiben, da sie sich in ihrem Heimatort Unterbaldingen bei Bad Dürrheim im Ortschaftsrat engagiert. Sie studierte die Fächer Deutsch und Kunst und hat Naturwissenschaft und Technik im Kompetenzbereich. Darüber hinaus spielt sie Klarinette im Musikverein und spielt bei der Damenmannschaft des SV Aasen.

Diese Leidenschaft für den Fußball teilt sie sich mit Eva Doser, die ihren zweiten Abschnitt der Ausbildung in der Sekundarstufe der Schillerschule absolviert. In den Klassen 5 bis 9 hospitiert sie in der ersten Phase, um dann ab den Sommerferien, wie Hanna Schwörer auch, eigenständig zu unterrichten. Eva Doser kommt aus Gengenbach und studierte in Karlsruhe die Fächer Englisch, Sport und AES (Alltag, Ernährung und Gesundheit). Ihre englischen Sprachkenntnisse festigt sie laut Mitteilung gerne bei Besuchen in Großbritannien und treibt regelmäßig Sport. Die beiden Referendarinnen werden von den erfahrenen Lehrerinnen Kathrin Kimmel und Sandra Apholz betreut.