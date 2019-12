Neue Praxisanleiter starten in den Berufsalltag

An der Katholischen Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Spaichingen sind kürzlich die Zertifikate zum Praxisanleiter an die Absolventen überreicht worden.

Marianne Metzger, Stellvertretende Schulleiterin, begrüßte die Teilnehmer und Gäste mit einem Zitat von Theodor Fontane: „Ihnen gehört diese Stunde und eine Stunde, wenn sie glücklich ist, ist viel.“ Für die Kursleitung von Dieter Lucke (Dipl. Pflegepädagoge), die Lehrkräfte und Dozenten der Katholischen Berufsfachschule in Spaichingen war dies der erste Kurs der Weiterbildung zum Praxisanleiter in den Pflegeberufen“, der im September 2019 begonnen hatte.

Neben der alltäglichen beruflichen Arbeit investierten Monika Cvingl, Arbenita Zena, Martin Raschke vom Altenzentrum St. Elisabeth in Rottweil; Georg Drexlmaier vom Spital am Nägelesgraben in Rottweil; Gabriele Feger vom Altenzentrum St. Antonius in Mühlheim; Margarita Wertmann vom Altenzentrum St. Josef in Spaichingen und Larissa Dufner in die eigene Bildung. „Alle haben mit guten bis sehr guten Leistungen die mündliche, schriftliche, praktische Prüfung als auch das Abschlusskollogium bestanden“, so die Mitteilung der Schule.

„Mit ihrer Weiterbildung zum Praxisanleiter in den Pflegeberufen sind sie nun eine wichtige Stütze, um die Pflegequalität zu sichern und weiterzuentwickeln in dem sie Auszubildende professionell begleiten, anleiten und unterstützen bei der Entwicklung von entsprechend erforderlichen Handlungskompetenzen und im Berufsfeld Pflege die Lernorte Theorie und Praxis vernetzen“, so die Mitteilung weiter.