Neue Lehrerinnen entspannen Situation an der Schillerschule

Die Schillerschule ist in das neue Schuljahr 2018/19 gestartet. In der ersten Schulwoche wurden in den ersten Klassen 68 Schulanfänger in drei Klassen eingeschult, so eine Pressemitteilung. Mit ihren 453 Schülern ist die Schillerschule auch in diesem Jahr in der Grundschule dreizügig und in der Werkrealschule einzügig.

„Leider musste schon im Mai schweren Herzens entschieden werden, keine zehnte Klasse anzubieten und die Kinder an andere Werkrealschulen zu verweisen, da nicht geklärt war, ob der Lehrermangel an der Schule sich verschlimmern würde oder nicht“, so die stellvertretende Schulleiterin Carla Krauß. Aber diese Entscheidung und die Versetzung von zwei Kolleginnen an die Schillerschule habe die Lage merklich entspannt. Die Unterrichtssituation könne als zufriedenstellend bezeichnet werden. „Es mussten keine Klassen zusammengelegt werden, wie noch im letzten Schuljahr“; und Schulleiter Michael Maurer könne sich auch wieder den Verwaltungsaufgaben widmen und müsse nicht „nebenher noch die Leitung einer Klasse managen“.

Mit Sandra Apholz sei eine erfahrene Werkrealschullehrerin an die Schillerschule gewechselt, die sie selbst als Schülerin besuchte. Lange Jahre habe sie in Singen unterrichtet und nun den Wunsch geäußert, zurück in die Heimat zu kommen. Nicht nur die neue Schulküche hatte es der Lehrerin mit den hauswirtschaftlichen Fächern AES, GUS oder HTW angetan. Auch das großzügige Schulgelände mit den sanierten Klassenzimmern im Werkrealschulbereich habe sie überzeugt. Sie leitet nun die 8. Klasse der Schule, die sie bei der Berufwegeplanung intensiv betreuen wird.

Im Bereich der Grundschule ist mit Veronika Michelfelder eine gymnasiale Lehrkraft an die Schule gekommen. Nur wenige Gymnasiallehrkräfte hätten sich landesweit an einer Grundschule beworben. Ihre gezielte Bewerbung an der Schillerschule begründete Veronika Michelfelder mit den „interessanten Angeboten des schulischen Sportkalenders und dem Sportprofil der Schule“. Durch ihr musisch-künstlerisches Interesse ergänze sie das Kollegium auch in den Mangelfächern Musik und Bildende Kunst und leite eine dritte Klasse.