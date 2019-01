Neue Lateinformation des SV Spaichingen hat ersten Auftritt

Die Mitte des vergangenen Jahres neugegründete Lateinformation des SV Spaichingen startet an diesem Wochenende in der Landesliga Süd des Deutschen Tanzsportverbands. Die 20-köpfige Mannschaft darf nun endlich das Parkett betreten, acht Paare präsentieren sich zeitgleich zu lateinamerikanischen Rhythmen wie Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba oder Jive.

Generalprobe ist gelungen

Dabei müssen die Paare nicht nur über sechs Minuten Ausdauer beweisen, sondern sich synchron in Bildern über das Parkett bewegen, so eine Pressemitteilung. „Mit unserer neuen, bisher noch unveröffentlichten Choreografie, legen wir ein flottes Tempo auf die Tanzfläche und wollen Wertungsrichter und Zuschauer mit unserem neuen Konzept begeistern“, freut sich der Trainer und Motor der Lateintänzer, Jochen Köhler, auf den ersten Auftritt. Gelungen ist dies bereits bei der Präsentation des Programms vor Familie, Freunden und Vereinskameraden am vergangenen Sonntag. Wer die Lateinformation gerne live sehen und sie tatkräftig anfeuern will, hat die Möglichkeit, das Eröffnungsturnier im eigenen Landkreis zu besuchen. Die TSA der TG Tuttlingen ist Ausrichter des Turniers am Sonntag, 27. Januar, ab 14 Uhr in der Mühlau-Halle in Tuttlingen.