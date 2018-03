Neue Jugendreferenten stellen ihre Arbeit vor

Der Wehinger Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung über die offene Jugendarbeit des Jugendreferats Heuberg informiert, die seit dem Jahr 2017 durch das Erzbischöfliche Kinderheim „Haus Nazareth“ in Sigmaringen durchgeführt wird.

In ihrem Jahresbericht 2017 skizzierten die beiden vor Ort tätigen Jugendreferenten Gunther Roth und Sabina Eppler, gemeinsam mit dem Abteilungsleiter und Koordinator Dietmar Abt zunächst nochmals die Aufgaben und Ziele der Jugendarbeit, und gingen dann auf die im vergangenen Jahr organisierten Projekte und Angebote in den Gemeinden des Verwaltungsraumes Heuberg ein.

Neben gemeinsamen Film-Abenden im Wehinger Jugendraum, einem Ausflug in den Europapark sowie einem Mädchenwochenende, gab es in Kooperation mit der Schulsozialarbeit auch ein Klassenprojekt für die fünfte Klasse der Schlossbergschule Wehingen. Auch in den Schulferien wurde ein breitgefächertes Programm angeboten, das sich vom gemeinsamen Kochen, einem Kino-Tag und gemeinsamen Ausflügen, über Grillabende bis hin zu einem Graffity-Workshop erstreckte.

In einem Ausblick in die Zukunft informierten Sabina Eppler und Gunther Roth die Anwesenden über vorliegende Planungen für eine Umfrage für eine sozialräumliche Konzeptentwicklung unter den Wehinger Jugendlichen, über vorgesehene Kooperationsangebote an den Schulen sowie über ein Vereinscoaching zum Thema Aufsichtspflicht.

Rat will mehr Informationen

Vor einer möglichen Zustimmung zu einem von älteren Jugendlichen eigenverantwortlich verwalteten, zweiten Jugendraum im Haller-Areal, wurden vom Gemeinderat von den Jugendreferenten noch ergänzende Angaben zu den vorgesehenen Rahmenbedingungen eingefordert.

Damit sich die im Bereich der St. Ulrich-Kirche in Wehingen aufgetretenen Vandalismus-Schäden nicht an anderer Stelle wiederholen, wurde von Bürgermeister Reichegger in einer von ihm initiierten Gesprächsrunde mit Vertretern der Polizei, der Schule sowie der Kirchengemeinden und der Jugendbetreuung nach möglichen Schutz- und Vermeidungsstrategien gesucht.

In einem ersten Schritt soll auf bestehende Problemgruppen durch entsprechende Präventivmaßnahmen an den Schulen, eingewirkt werden.