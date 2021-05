Neue Gynäkologin am MVZ

Narcisa-Diana Hunyadi ist seit wenigen Tagen neue Gynäkologin in der Frauenarztpraxis am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Spaichingen des Klinikum Landkreis Tuttlingen. Sie tritt damit die Nachfolge von Sibel Özder an, die Ende März das MVZ verlassen hat.

Gynäkologische Versorgung in Spaichingen ist garantiert

„Wir möchten Frau Özder für ihre tolle Arbeit im MVZ danken“, wird der Personalleiter des Klinikums, Oliver Butsch, in der Pressemitteilung zitiert. „Sie war mehrere Jahre als Frauenärztin im MVZ tätig und übernimmt nun die Leitung des Brustzentrums am Klinikum Landkreis Tuttlingen. Wir sind sehr froh, dass wir Frau Hunyadi für die wichtige Tätigkeit als Frauenärztin im MVZ Spaichingen gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihr und Herrn Dussault, der auch weiterhin als Arzt in der Frauenarztpraxis bleiben wird, können wir die gynäkologische Versorgung im MVZ am Gesundheitszentrum Spaichingen weiterhin garantieren und weiterentwickeln.“

Hunyadi war seit Juli 2019 im MVZ Donaueschingen des Schwarzwald-Baar-Klinikum beschäftigt. Geboren 1982, sammelte sie insbesondere am SRH-Klinikum Suhl als Ärztin Berufserfahrung. Sie ist seit 2018 Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Narcisa-Diana Hunyadi ist Mutter von einem Kind und verheiratet.