Neue Bauregeln an der Spaichinger Hauptstraße

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat mehrere vom Ablauf ungewöhnliche Beschlüsse bezüglich des Bebauungsplans Hauptstraße gefällt. Einer davon: Sie haben eine Veränderungssperre erlassen, bevor die Änderung des Bebauungsplans beschlossen wurde.

Normalerweise wird festgelegt, was in einem Bebauungsplan geplant werden soll und damit zwischenzeitlich niemand noch schnell etwas baut, das den Wünschen widerspricht, wird eine Veränderungssperre anschließend erlassen. Doch auch das wäre in der jüngsten Sitzung schwierig geworden, denn die Räte beschlossen inhaltlich gar nichts. Sie beschlossen nur, den Bebauungsplan Hauptstraße zum dritten Mal zu ändern. Alle inhaltlichen Punkte wurden erst einmal von der Abstimmung herunter genommen.

Auseinandersetzungen mit der Stadt

Was wäre das gewesen, das nach der Vorlage hätte geändert werden sollen? Das Weitestreichende dürfte eine Gestaltungssatzung sein, die im Rahmen des Bebauungsplans Rechtskraft erhalten soll. Diese war schon einmal in der Debatte und von den Räten abgelehnt worden, weil sie damit eine Gängelung der Bevölkerung befürchteten. Schon jetzt müssen sich Geschäftsleute regelmäßig vor den Mitarbeitern des Ordnungsdienstes rechtfertigen, wenn sie etwa mit „Stoppern“ auf ihr Geschäft aufmerksam machen wollen. Auch haben größere Werbeplakate an den Geschäften immer wieder zu kostspieligen rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Stadt geführt.

Große Bauprojekte möglich

Baurechtliche Änderungen, wie sie in der nun so nicht abgestimmten Ratsvorlage zu finden sind, umfassen vor allem tendenziell das Möglich machen von größeren Bauprojekten. So soll etwa das Baufenster von Hauptstraße 244 und 246 sowie Hauptstraße 70 und 35 zu einem großen verschmolzen werden und auch im Bereich Bismarck-/Kirchstraße soll ein Baufenster vergrößert werden. Außerdem sollen in den Bereichen Vorgasse 2 bis 4, Hauptstraße 89 bis 111 und 37 bis 41, 34 bis 44 und 54 bis 46 sowie Obere Bahnhofstraße 2 bis 4 beidseitig Grenzbebauung oder grenznahe Bebauung möglich werden.

Außerdem sollte im Bereich des Bebauungsplans Hauptstraße Werbeanlagen für „gewerbliche Fremdwerbung in Mischgebieten“ ausgeschlossen werden.

Dies war der einzige Grund, der in der Sitzung die Räte dazu bewog, eine Veränderungssperre zu erlassen, denn die Verwaltung hatte die Sache dringlich gemacht: Es lägen Bauanträge für weitere Großflächenplakate fremder Firmen vor, deren Genehmigungsfrist ablaufe.