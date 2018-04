Neue Ausbildungsvikare starten ihre Arbeit

Die neuen Ausbildungsvikare sind von Schuldekanin Amrei Steinfort, in Vertretung für Dekan Sebastian Berghaus, in ihr neues Amt eingeführt und zu ihrem Dienst in der Landeskirche beauftragt worden. Im April haben vier Vikarinnen und Vikare im Landkreis Tuttlingen ihren zweiten Ausbildungsabschnitt zum Pfarrdienst begonnen.

Nach dem ersten Examen folgt laut einer Pressemitteilung dieser Abschnitt in ihrer Ausbildung, der zweieinhalb Jahre dauert. In diesem Abschnitt steht dann das zweite theologische Examen an, bevor sie in den Pfarrdienst der Evangelischen Landeskirche Württemberg übernommen werden können.

Dieser zweite Ausbildungsabschnitt gliedert sich in Ausbildungszeiten im Pfarrseminar der Landeskirche in Stuttgart-Birkach und Zeiten in der Gemeinde. Zu Beginn steht der Schwerpunkt der Schulpädagogik auf dem Programm, bevor sie sich nach und nach den Aufgaben in der Gemeindearbeit stellen und einarbeiten. Das Ziel sei, dass sie mit der Zeit hier selbstständig Aufgaben übernehmen. Dazu soll ein eigener Seelsorgebezirk in der Gemeinde helfen, eine sogenannte „Miniparochie“.

Jael Berger ist Pfarrer Matthias Kohler in Tuttlingen/Auferstehungskirche als ihrem Ausbildungspfarrer zugeordnet, Britta Mann Pfarrerin Gabriele Großbach in Trossingen. Das Ehepaar Annika und Matthias Brandt wohnt in Spaichingen, Annika Brandt ist Pfarrer Johannes Thiemann zugeordnet und Matthias Brandt Pfarrer Matthias Figel in Hausen o.V..