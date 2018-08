Zum Bastelnachmittag des Obst- und Gartenbauvereins Deilingen-Delkhofen im Rahmen des Ferienprogramms sind 23 Mädchen und Jungen in die Pausenhalle der Grundschule gekommen. Alles war schon perfekt vorbereitet worden vom Vorsitzenden des Vereins, Hans Weber und seinen acht Helfern.

Es sollen Eulen in einem Nest aus Naturmaterialien hergestellt werden, erläutert Weber das Ziel des Nachmittages. Das Nest wird aus Nistmaterialien hergestellt wie Heu und Stroh, dazu Moos und Federn. Der Körper der Eule wird aus etwa 20 Zentimeter langen Rundhölzern von Ästen oder jungen Bäumen gebastelt, die Augen aus in Scheiben geschnittenen Ästen, der Schnabel aus Eicheln und die Flügel aus länglichem Rindenmaterial. Federn an der Seite des Kopfes runden das Bild ab.

Helfer unterstützen

Die Kinder – voll motiviert durch Webers Vorstellung einer perfekt gebastelten Eule – konnten es kaum erwarten, ans Werk zugehen. Unter der Assistenz der Helferinnen und Helfer ging es eifrig ans Werk. Dabei stellten die Kinder schnell fest, dass die Ausformung des Nestes nicht so einfach war, obwohl die Erwachsenen ein Drahtgeflecht vorgeformt hatten. Sie mussten erkennen, was die Vögel beim Nestbau leisten, ohne Drahtgeflecht, ohne Helfer und vor allem ohne Hände, nur mit einem Schnabel als Zange.

Sie müssen die Halme geschickt ineinander schieben und verbinden, sodass das Nest hält. Manche Vögel wie die Schwalben zum Beispiel nehmen Schlamm als Mörtel zur Hilfe. Nachdem die Nester im Großen und Ganzen fertig waren, konnte mit der anderen Gruppe getauscht werden und man konnte die Eule selbst angehen.

Zunächst galt es, den Kopf mit Augen zu versehen. Weil dabei mit Heißkleber gearbeitet wird, der relativ schnell fest ist, müssen die Helfer natürlich unterstützen. In die Mitte kommt die Eichel als Schnabel und an die Seiten die länglichen Rindenstücke als Flügel. Es ist erstaunlich, was für Gesichtsausdrücke die einzelnen Eulen durch die unterschiedliche Gestaltungen erhalten. Die Kinder freuen sich über ihre Produkte, von denen sicher einige ihre Kinderzimmer schmücken werden.