Navidad mit Dos Mundos feat. Lynda Cullen

Endlich klappt es wieder. Am Sonntag, 27. November, ab 18 findet in der katholischen Kirche auf dem Dreifaltigkeitsberg ein Benefizkonzert mit Dos Mundos zugunsten der Nachsorgeklinik in Tannheim statt.

Dos Mundos bedeutet zu Deutsch „zwei Welten“. Melanie Muñoz ist Spanierin und Paddy Brohammer hat Wurzeln im Schwarzwald. Das gibt viel Raum, musikalische Stile und Eigenarten der Mentalitäten zusammenzubringen, was den beiden auch mit sehr viel Humor gelingt, heißt es in der Ankündigung. Während in Deutschland Weihnachten besinnlich gefeiert wird, geht es in Spanien fröhlich und laut zu. In Spaichingen wird Dos Mundos von Lynda Cullen unterstützt. Die aus Cork in Irland stammende Singer-/Songwriterin lebt seit einiger Zeit in Deutschland und seitdem wurden immer wieder gemeinsame Konzerte gespielt. In diesem Jahr wird sie erstmals bei der Weihnachtskonzert Reihe mitspielen.