Naturschützer: „Hören Sie auf mit der Feigenblattpolitik und handeln Sie!“

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Spaichingen, BUND, kritisiert das geringe Tempo, mit dem Spaichingen die Energiewende vorantreibt. Beim Blick auf den neuen städtischen Kindergarten Regenbogen falle auf, dass er zwar schön, aber riesig in der flächigen Ausdehnung, dabei einstöckig sei. Das hätte nicht sein müssen. Vor allem aber: Die installierte Solarstromanlage sei „winzig klein auf dem riesigen Dach. Ist das ein Planungsfehler? Schlägt hier der Materialmangel zu? Oder womöglich: Haben die Entscheider den Ernst der Lage nicht verstanden?“

Die Alarmstufe im Notfallplan Gas sei national gerade ausgerufen worden. Mit dem Geld für die fossilen Energien finanziere Putin seinen Krieg. Die Erderwärmung warte nicht, bis die anderen Krisen einigermaßen bewältigt sind.

„Wir haben noch ein Zeitfenster von wenigen Jahren, um die Energiewende drastisch zu beschleunigen. Diese Gnadenfrist kann helfen, die Abkehr von den fossilen Energien zu vollziehen, mehr Energie zu sparen und die Effizienz zu steigern. Das erfordert schnelles Handeln in allen drei Bereichen Stromerzeugung, Wärme und Mobilität“, so die Spaichinger BUND-Vorsitzende Dr. Gabriele Polzer. Noch können wir es schaffen, nachzuholen, was in den letzten 20 Jahren versäumt wurde. Aber unsere Gesellschaft könne das nur mit viel Anstrengung auf allen Ebenen, in allen Bereichen und überall schaffen. „Spaichingen darf diese Energiewende nicht verschlafen“, so Polzer

Und an die Entscheider und Entscheiderinnen gewandt: „Hören Sie auf mit der Feigenblattpolitik und handeln Sie! Orientieren Sie alle Entscheidungen am Klimaschutz.“