Natur und Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit

„Gottes Schöpfung ist sehr gut“: Mit dieser These haben sich die Frauen, eine ökumenisch Gruppe aus evangelischen und katholischen Kirchengemeindemitgliedern, beim Weltgebetstag im Edith Stein Haus in Spaichingen auseinandergesetzt. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr Surinam, das kleinste Land des Subkontinents Südamerika.

Das weltumspannende Gebet der Frauen kommt 2018 von dort. Mehr als 90 Prozent des Landes sind vom Regenwald aus 1000 verschiedenen Baumarten bewachsen. Zum Vergleich: Im deutschen Wald sind es gerade 30 Arten.

Die Frauen in Surinam bezeichnen sich als „moksi“, eine Mischung aus vielen verschiedenen Ethnien, die aus vier Kontinenten stammen. „Moksi“ bedeutet aber auch „gemeinsam“, denn mit der Vielfalt wurde ein buntes Miteinander geschaffen.

Diese Vielfalt stand dieses Mal auch im Zentrum beim Weltgebetstag. „Gott hat alles gut geschaffen“ (Gen 1,31): Eine bewundernswerte Natur und die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit.

Höhepunkt der Veranstaltung war ein Gottesdienst, bei dem auch gesungen wurde. Als Eingangslied sangen ein Chor und die vielen Mitglieder, die zum Weltgebetstag gekommen waren, gemeinsam. Dann wurde das Land Surinam gewürdigt, „ein Land mit unvorstellbarem Reichtum an Pflanzen und Tieren, mit einer Vielfalt von Menschen unterschiedlicher Herkunft, die miteinander in Frieden leben können.“ Und Gott wurde noch gedankt für die Freiheit, dass alle in Surinam ihren Glauben leben können. In der Hauptstadt Paramáribo stehen Moschee und Synagoge nebeneinander.

Im Rahmen der Gottesdienstveranstaltung stellten die Sprecherinnen auch Frauen aus Surinam und ihre Schicksale vor. Die Frauen stammen aus den unterschiedlichsten Ländern wie China, Guyana oder aus den Niederlanden und haben in Surinam ihre neue Heimat gefunden. Nur der Abbau von Gold, Quecksilber und Bauxit beunruhige sie, da dadurch das Wasser verunreinigt werde. Dann hörte die Gemeinschaft noch die biblische Schöpfungsgeschichte.

Die Kollekte soll weltweit Projekte unterstützen, die Frauen und Mädchen stärken. Zwei Beispiele sind das Jugendtraining am Stadtrand von Paramaribo in Surinam und die Anpassung an den Klimawandel auf den Philippinen.