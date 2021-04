Biber unterstützt die Prim-Renaturierung - aber noch hat niemand den Helfer gesehen

Auslöser für die Renaturierungspläne in Spaichingen war die Europäische Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000. Eigentlich sollten bis 2015 alle Gewässer einen qualitativ guten Zustand erreicht haben, das Ziel konnte aber nicht erreicht werden. Bis 2027 sollen nun alle Gewässer in zwei Stufen den Richtlinien entsprechen. Dazu gehört eine Verbesserung der Wasserqualität durch bessere Abwasserreinigung und die Rückführung von Gewässern in einen naturnahen, artenreichen Zustand. „Die Stadt Spaichingen hat hierzu in den letzten Jahren ab 2014 mit sehr umfangreichen Baumaßnahmen die Kläranlage erweitert und die Reinigungsleistung wesentlich verbessert“, sagt Gerold Honer von der Stadtverwaltung. Die ersten Projekte sind bereits abgeschlossen. An der Prim soll in drei Abschnitten die Renaturierung umgesetzt werden. Diese ziehen sich von der Feuerwehr bis zur Kläranlage und nach Aldingen. Finanziert wird die Renaturierung mit bis zu 85 Prozent vom Land. Die Stadt muss einen Eigenanteil von 15 Prozent zahlen. Die Gesamtkosten des aktuell geplanten Abschnitts belaufen sich auf 250 000 Euro. Für zwei weitere Teilbereiche wurden im Haushalt 2021 50 000 Euro eingeplant.