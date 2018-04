Narrenzunft ehrt zahlreiche Mitglieder

Dass in der Denkinger Narrenzunft mit 715 Mitgliedern alles stimmt, zeigte bei der Hauptversammlung, dass sich alle Funktionäre wieder zur Wahl stellten. Einstimmig wurde Zunftmeister Jürgen Thieringer für weitere zwei Jahre bestätigt; ebenso Kassier Martin Thieringer, Schriftführer Alexander Benne und die Beisitzer Karl-Heinz Weber, Viktor Benne, Birgit Kaufmann und Marcel Wagner. Zudem gab es einen Reigen von Ehrungen für langjährige aktive Mitglieder.

Für 15 Jahre Narrenrat erhielt Frank Brösch den Ehrenteller und gleichzeitig vom Narrenfreundschaftsring durch Kanzelar Daniel Schnee die bronzene Ehrennadel überreicht. Thieringer ernannte Sigi Schuhmacher zum neuen Ehrenmitglied.

Der Bericht des Zunftmeisters zeigte auf, dass die Zunft nicht nur an der Fasnet aktiv ist, sondern das ganze Jahr über. Veranstaltungen zur Pflege der Kameradschaft, Kinderferienprogramm mit Bobby-Car-Rennen, Rübengeister schnitzen, Teilnahme am Mofarennen und in diesem Jahr ganz besonders die Vorbereitungen der 1200-Jahr-Feier mit dem Albabtrieb sind Aktivitäten außerhalb der Fasnetszeit. In einem Rückblick zeigte er eine abwechslungsreiche Fasnetsaison auf. Bei den Umzügen mit der Musikkapelle in Gosheim, Neufra, Mahlstetten und Hornberg hatte man tolles Narrenwetter. Auch die Dorffasnet wurde zum Erfolg. Auch die Denkinger Kinderfasnet mit dem Jugendreferat ist fester Bestandteil.

Nachdem mehrere Übungsleiter aus beruflichen Gründen aufhören mussten, wurden die Tanzgruppen neu organisiert. Die Kindergarde nimmt Mädchen der ersten und zweiten Grundschulklassen auf. Danach können sie nahtlos in die Kindertanzgruppe für Mädchen von acht bis zwölf Jahren wechseln. Mit Melanie Steppacher hat auch die Showtanzgruppe einen Neustart hingelegt unter dem Namen „Dance Explosion“. Inzwischen ist die Gruppe auf 33 Tänzerinnen und Tänzer angewachsen. Es besteht sogar eine Warteliste. Der Narrenrat hat sich entschieden, für alle Tanzgruppen ein neues mehrteiliges Outfit anzuschaffen.

Auch einen kleinen Wermutstropfen gab es: Mit den baden-württembergischen Meisterschaften im Männertanz wollte man im Jubiläumsjahr etwas Besonderes nach Denkingen holen. Alle Vorbereitungen waren abgeschlossen, als es einen Tag vor der Veranstaltung zum Eklat kam, da es Probleme mit der Jury gab und diese von Leipzig und Frankfurt hätte anfahren sollen. Der Verantwortliche der Jury sagte die Landesmeisterschaften per Email kurzfristig ab. Mit acht Männertanzgruppen konnte dennoch ein Wettbewerb durchgeführt werden.

Schriftführer Alexander Benne gab einen Auszug seines Jahresberichts, während Kassier Martin Thieringer von einem Kassenminus berichten musste. „Dank der Rücklagen können wir hiermit leben“, meinte der Vorsitzende. Marianne Schuhmacher und Rudi Bucher bestätigten sauber geführte Finanzen.

Bürgermeister Rudolf Wuhrer nannte die Narrenzunft die „Hüterin des alten Brauchtums“. Dank sprach er namens der Gemeinde aus, unter anderem für das Engagement beim Albabtrieb. Einstimmig wurde die Entlastung der Vorstandschaft erteilt.

Zunftmeister Jürgen Thieringer konnte für zehn Jahre Hästräger mit der bronzenen Plakette der Narrenzunft auszeichnen: Daniela Doser, Tanja Dreher, Tanja Groß, Markus Hafner, Julian Schaaf, Manuel Schaaf, Julian Schneck, Steffen Schneider, Gerlinde Zizmann.

Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten die silberne Vereinsehrennadel Thomas Frech, Bettina Kopf, Christiane Markt, Ulrike Orsag, Bernd Rebstock, Karin Spielvogel, Natalie Stegbauer, Reiner Thieringer, Ute Thieringer.

Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre erhielten Birgit Bippus, Thomas Bippus, Helmut Böhnel, Renate Böhnel, Hermann Buschle, Erich Dreher, Silvia Dreher, Volker Fetzer, Bernd Hengstler, Anneliese Hermle, Ewald Kaufmann, Simone Maier, Hans-Werner Nischt, Marianne Ott, Siegfried Schuhmacher, Peter Streicher.