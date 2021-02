Sehr kreative Ideen hat auch die Narrenzunft Frittlingen entwickelt, um der närrischen Bevölkerung einen kleinen Ersatz für die abgesagte Fasnet 2021 zu bieten. Verpackt sind diese Ideen für die „Fasnet dahoam“in einer sogenannten „Fasnetbox“, die am Wochenende in den Frittlinger Lebensmittelgeschäften und online erworben werden konnte.

Als Anfang Januar klar war, dass es dieses Jahr keine Fasnacht in traditioneller Weise geben wird, beriet sich der Zunftrat in einer Onlinesitzung, was man stattdessen auf die Beine stellen könne. Schnell kam die Idee von einem virtuellen Bunten Abend und einem virtuellen Umzug auf. Angeregt wurden die Räte dabei vom virtuellen Südtirolfest der Freunde Südtirols im November, das sehr gut ankam. Über die sozialen Medien wurde zu Beiträgen für diese virtuellen Veranstaltungen aufgerufen und man stieß auf rege Resonanz. Unterstützung in technischer Hinsicht erhielt man auch von Michael Braun.

Die Fasnetsbox, die jetzt verkauft wurde, enthält neben den Zugangsdaten für die virtuellen Veranstaltungen noch Überraschungen für jeden Tag der Fasnet. So ist für den Schmotzigen ein Text enthalten, mit dem zuhause eine Person abgesetzt werden kann.

Für den Freitag ist die Sonderausgabe der „Rätscha“, der Frittlinger Narrenzeitung beigelegt. Am Samstag gibt es neben dem Zugang zum Bunten Abend noch eine Flasche Sekt. Für den Sonntag findet man eine Corona-Narra-Larve und für den Montag ein Fläschchen Schnapsesel. Schließlich gibt es für den Dienstag noch den Narrenbändel und weitere kleine Überraschungen.

Zunftmeister Harald Schimanski zeigt sich sehr stolz über seine Zunftratskollegen, die in kurzer Zeit dies alles kreiert und organisiert und dabei ganz neue Wege beschritten hatten. Die Narrenzunft verdiene damit nichts, betont er, denn der Preis für die Fasnetsbox entspreche auch dem Inhalt. Sowohl online, als auch in den Geschäften war die Nachfrage nach den Fasnetboxen gut. So steht einer „Fasnet dahoam“ nichts mehr im Wege. (cf)