Seit über 50 Jahren führt der Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg (NFSR) 14 Tage vor der im Kalender stehenden Fasnet das Ringtreffen mit seinen 23 Mitgliedszünften plus Gastzünften durch. Obwohl die Fasnet als anerkanntes Immaterielles Kulturerbe gilt, wurde es von der Pandemie, zum Leidwesen der vielen Narren, ebenfalls in die Knie gezwungen.

Das 52. Ringtreffen mit Brauchtumsvorführungen und großem Umzug in Heinstetten musste abgesagt werden. Doch der NFSR unter Vorsitz des Ringpräsidenten Kurt Szofer wollte den traditionellen Zunftmeisterempfang unbedingt durchführen – wenn auch auf ganz andere Art.

Pünktlich um 10.30 Uhr am Sonntag trafen sich die Mitgliedszunftmeister in voller Montur und ordenbehangener Brust in verschiedenen Räumen virtuell zum großen Empfang. Allerdings fand der diesmal unter Ausschluss sämtlicher Honoratioren, Schirmherren, Bürgermeister, Landräte, ja sogar ohne Minister und Landtagsabgeordnete statt. Es gab keinen Geschenkeaustausch und auch keine hochkarätigen Ehrungen. Dafür aber Fasnet pur.

„Denn die Fasnet findet statt, weil jeder Narr sie im Herzen hat“, bekannte Präsident Szofer. Er stellte natürlich in Aussicht, dass jeder das Getränk bekommt, das ihm am besten schmeckt. Dazu sei das Buffet reichlich gefüllt mit allem, was das Herz begehrt und es drängeln sich keine ungebetenen Gäste vor, dafür hat Mutter zu Hause vorgesorgt. Das Schönste aber ist, man braucht keine langen Wege für An- und Rückreise in Kauf nehmen, wobei der Promillespiegel keine Rolle spielt. „Jetzt feiern wir die Fasnet einfach digital, persönlich sehen wir uns ein anderes Mal“ so Kurt Szofer.

Und dann ging es richtig los. Aus allen Ecken und Richtungen kamen Narrenrufe. „Hört ihr mich?“, wollte einer wissen; „ich bin auch da“, verkündete ein anderer, und „Kauffmann schreibt man mit zwei F“, korrigierte der Dürbheimer Zunftmeister. Bevor ein Teilnehmer sprach, erschien sein sein Porträt mit mehr oder wenigem Lachen und Grinsen.

Technikmann und Kanzelar Filippo Campagna gab das zweistündige Programm mit Filmbeiträgen, lustigen Gesprächen und allerlei Schabernack, Musik mit einigen Verhaltungsregeln den etwa 50 Teilnehmern bekannt. Vizeringpräsident Jürgen Köhler entpuppte sich als lustiger und charmanter Moderator. Mit Wehmut blickte Rainer Schmeh, Deißlingen, auf den „sau guten“ Ochsenmaul- und Wurstsalat beim abgesagten Hopfensaufest. Theo Vopper, Akkordeon, und Manfred Beil, Gitarre, unterstützten die Livedigitalshow mit Evergreens und pfiffiger Fasnetmelodien. Alles schunkelte und sang mit. Anscheinend hat in dieser etwas anders geratenen Kampagne das Bier einen besonderen Stellenwert erhalten, wie verschiedene Beiträge offenbarten. Einige Zünfte hatten einen Heimservice für das edle Getränk angeboten, oder wie die Haugiebler Zunft versandten Care-Pakete mit Hopfensaft und dem Jahresorden.

Die Traurigkeit über das abgesagte 52.Ringtreffen war schnell vergessen bei der durch Kurt Szofer und der Jugendsprecherin Anita Flohr vorgetragenen Einladung zum 55. Bestehen des Narrenrings am 20. und 21. November 2022 in den Donauhallen in Nendingen. Auch die Einladung der NZ Schörzingen zu ihrem 100. Jubiläum verbunden mit dem 53. Ringtreffen vom 11. bis 13. Februar 2022 sorgte für gute Laune und Zuversicht.

Mit dem Gedicht „Du bist nicht Du wenn Du unterhopft bist“ leitete Präsident Szofer das Schlusswort zum offiziellen Programm ein. „Denn wenn man Nähe meiden soll, man treibt es besser nicht so toll, auch das Präsidium diese heiße Truppe, gehört vom Alter her zur Risikogruppe.“ Als weiterer Höhepunkt riefen Fotos und Videos die letztjährigen Staatsempfänge in Freiburg und Stuttgart in Erinnerung.

Mit Schunkelliedern ging es dann zum gemütlichen Teil. Im lustigen Geplänkel wurden die Narrenfreunde Aldingen fast verdonnert, der noch offen stehende Termin des Ringtreffens für 2025 zu übernehmen, während sich die NZ Frittlingen vorausschauend für 2036 zur Durchführung anbot.