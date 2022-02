Narren feiern die Spaichinger Redoute am Bildschirm

„Leider macht die Coronapandemie der Narrenzunft Deichelmaus Spaichingen die Organisation der Spaichinger Fasnet sehr schwierig“, bedauert Zunftpräsident Steffen May. Viele Veranstaltungen mussten absagt werden. Die aktuellen Umstände hätten die Zunft erneut dazu gezwungen umzuplanen: Der Zunftball Redoute wird online präsentiert. Diesmal aus der Stadthalle, übertragen mit einem schönen und abwechslungsreichen Programm. Ausgestrahlt werde die Redoute am Fasnetssamstag, 26. Februar, ab 20.11 Uhr.

Näheres dazu werde rechtzeitig bekannt gegeben. Die Aufzeichnung der Redoute findet am 19. Februar statt. Sollte es die aktuelle Lage zulassen, werden kurzfristig maximal 250 Besucher unter 2G+ Regeln zugelassen. „Bitte auf die Hinweise in den sozialen Medien und der Tagespresse achten.“ Die Zunft bitte um Verständnis, dass nur kurzfristig agiert werden könne. Eine Teststation befinde sich vor Ort, da auch alle Akteure an diesem Tag getestet werden.

Das Ziel der Narren, ein wenig der so geliebten Fasnet doch noch möglich zu machen soll auch mit dem weiteren Programm verfolgt werden: Am Schmotzigen Donnerstag, 24. Februar, werden die Narren die Spaichinger Kindergärten besuchen. Aufgrund der Coronasituation könne dies nur mit einer kleinen Abordnung erfolgen. Der Besuch werde im Freien stattfinden.

Im Anschluss wird das Altersheim besucht, der Narrenbaum gestellt und das Rathaus erobert. Abends werden einige Wirtschaften geöffnet haben und es kann unter den geltenden Regelungen für die Gastronomie gefeiert werden.

„Die Zunft bittet alle, sich an die geltenden Regeln zu halten und es den Wirten leichter zu machen. Denn die Wirtschaften haben es auch schwer genug und es ist toll, dass einige am Schmotzigen überhaupt öffnen werden“, so Präsident Steffen May. Leider könne aufgrund der aktuellen Bestimmungen nicht gemeinsam durch die Wirtschaften gezogen werden wie sonst üblich.

Der Umzug am Fasnetssonntag wurde von der Zunft ja schon vor Wochen abgesagt. Es wird jedoch, anhand der

Vorgaben aus den Ministerien von dieser Woche, an einer Lösung gearbeitet, wie das Prinzenpaar mit den Räten das närrische Volk in Spaichingen besuchen kann.

Traurigerweise müssen die Deichelmäuse auch den Kindertag am Fasnetsdienstag absagen. Erfreulicher sei, dass es dieses Jahr wieder die Narrenzeitung „Hechel“ gibt. Es seien wieder viele spannende Geschichten und Peinlichkeiten aus Spaichingen nachzulesen.

„Sollten die Bedingungen an der Fasnet sich bessern, versucht die Zunft kurzfristig das ein oder andere zu organisieren, bittet aber um Verständnis, dass dies alles spontan sein wird. Die Deichelmauszunft hofft mit diesem kleinen Programm allen Narren etwas Freude zu bereiten.“