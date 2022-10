Nagelpilz ist doch behandelbar

Das Gesundheitszentrum Spaichingen bietet am Donnerstag, 6. Oktober, um 19 Uhr einen kostenlosen Vortrag zum Thema Nagel- und Fußpilz an. Epidemiologische Daten würden zeigen, dass in Deutschland jeder Zweite mit Fußpilzsporen infiziert ist, jeder Dritte leide unter Nagelpilz, heißt es in der Ankündigung.

Sowohl abwarten als auch orale Medikation seien jedoch nicht die ideale Lösung für Pilzerkrankungen der Hände und Füße. Eine Chance den Nagelpilz zu besiegen bestehe darin, dem Pilz den Nährboden zu nehmen und die Keratine der Haut und Nägel so zu verändern, dass die Pilzsporen dort keinen Nährboden finden. Das sei durch eine fünf- bis zehntägige Bearbeitung der Nägel möglich.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich kostenfrei über Nagel- und Fußpilz ausführlich zu informieren, diese Methode kennenzulernen und praktische Tipps zum Schutz vor der Erkrankung zu erhalten.