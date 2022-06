Längere Fahrzeit und Ersatzverkehr: Bauarbeiten führen zu Fahrplanänderungen auf Gäubahn und Ringzug

Das 9-Euro-Ticket soll über die Sommermonate die Deutschen fürs Bahnfahren begeistern. Doch genau in dieser Zeit müssen Bahnkunden aus dem Landkreis Tuttlingen mit Ersatzverkehren und Fahrzeitverlängerungen rechnen. In den Bahnhöfen von Spaichingen und Wurmlingen finden noch bis Freitag, 24. Juni, Instandhaltungsarbeiten statt – auch nachts. In Rietheim gibt es Arbeiten an der Eisenbahnüberführung. Außerdem fallen von Samstag, 11. Juni, bis einschließlich Sonntag, 19. Juni, die Ringzüge zwischen Tuttlingen und Aldingen aus. Grund sind auch hier Bauarbeiten. Es fahren Busse.

Wegen der Bauarbeiten an der Gäubahn verlängert sich die Reisezeit zwischen Singen und Stuttgart vom 11. bis 19. Juni um rund eine Stunde.

Während in Rietheim eine neue Eisenbahnüberführung gebaut wird, finden in den Bahnhöfen von Spaichingen und Wurmlingen noch bis zum 24. Juni seit langem geplante reguläre Instandhaltungsarbeiten statt, wie sie bei technischem Bedarf durchgeführt werden, so eine Bahnsprecherin. Im Bereich der Weiche in Wurmlingen werden dabei auch Schienen ausgetauscht.

Nachtarbeit auf den Bahnhöfen

Insbesondere an den beiden Bahnhöfen wird dabei auch nachts zwischen 22 und 6 Uhr gearbeitet. Die DB Netz AG setze dafür unter anderem eine Schotterreinigungsmaschine, ein Gleisumbauzug, eine Gleisstopfmaschine, Zweiwegebagger sowie diverse Kleingeräte ein, so die Bahnsprecherin. Dadurch könne es auch nachts zu Baulärm kommen. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bittet die Deutsche Bahn um Entschuldigung.

Der Altschotter wird dabei nahezu vollständig auf der Schiene entsorgt, so die Bahnsprecherin. Die Ver- und Entsorgung erfolge nur teilweise mit LKW, weshalb hier keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr rund um die Bahnhöfe zu erwarten seien.

Die Bahn bündelt verschiedene Baumaßnahmen: Neben den Brückenarbeiten in Rietheim führt die DB auch Brückenarbeiten in Engen durch und erneuert zehn Kilometer Gleise zwischen Engen und Singen. Daher ist die Bahnstrecke zwischen Rottweil und Singen von Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, gesperrt.

Fahrplananpassungen

Daher wird es einige Fahrplananpassungen geben:

Die Ringzüge der Hohenzollerische Landesbahn zwischen Tuttlingen und Aldingen fallen von Samstag, 11. Juni, bis einschließlich Sonntag, 19. Juni, aus. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ist in beiden Richtungen eingerichtet. In den Bussen können keine Fahrscheine verkauft und keine Fahrräder befördert werden.

In Aldingen werden alle Anschlussverbindungen erreicht, so die SWEG in einer Pressemitteilung. Aufgrund der längeren Fahrzeiten der SEV-Busse sei ein Erreichen der gewohnten Anschlüsse in Tuttlingen jedoch nicht möglich. Fahrgäste von Tuttlingen nach Immendingen sollten daher die RE-Züge der Deutschen Bahn in Richtung Immendingen/Donaueschingen nutzen. Vor Fahrtantritt sei eine Überprüfung der Reiseverbindung unbedingt zu empfehlen, heißt es weiter.

Die Busse fahren die Bahnhaltepunkte direkt an – abgesehen von folgenden Orten: Tuttlingen Schulen (SEV-Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee/Schulzentrum), Wurmlingen Mitte (SEV-Haltestelle in Richtung Aldingen: Untere Hauptstraße, in Richtung Tuttlingen: Eisenbahnstraße), Wurmlingen Nord (SEV-Haltestelle in Richtung Aldingen: Rathaus, in Richtung Tuttlingen: Seitinger Straße), Weilheim (SEV-Haltestelle: Untere Hauptstraße), Balgheim (SEV-Haltestelle: Tuttlinger Straße) und Spaichingen Mitte (SEV-Haltestelle: Scheibenbühl).

Die Fahrgäste werden gebeten, Fahrkarten vorab an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu erwerben. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden.

Auf der Strecke zwischen Rottweil und Konstanz beim IRE 4A/RE 4 (Stuttgart–Konstanz) kommt es vom 11. bis 19. Juni zu Zugausfällen. Die Bahn fährt Busse für die Fahrgäste zwischen Rottweil und Singen (Hohentwiel). In Singen haben Fahrgäste Anschluss an die Züge der Linie RE 2 (Karlsruhe–Konstanz) sowie die Züge der Schweizerischen Bundesbahn (SBB). Am 12. und 17. Juni kommt es zusätzlich zu Zugausfällen zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Oberndorf (Neckar)/Singen. Die Bahn fährt Busse für die Fahrgäste zwischen Herrenberg und Oberndorf sowie zwischen Rottweil und Singen.

Die zweistündlichen Direktfahrten Stuttgart–Zürich der stündlichen IC-Linie Stuttgart–Singen–Zürich fahren vom 10. bis 19. Juni nur auf dem Abschnitt Singen–Zürich. Die Halten Stuttgart, Böblingen, Horb, Rottweil und Tuttlingen entfallen bei den betroffenen Zügen. In der anderen Stunde verkehren die IC-Züge Stuttgart–Singen nur auf dem Abschnitt Stuttgart–Rottweil. Auf dem Abschnitt Rottweil–Singen fährt die Bahn Busse für die Fahrgäste.

Fahrzeit nach Stuttgart verlängert sich

Wer vom 30. Juni bis 11. September aus Tuttlingen, Spaichingen oder Trossingen mit der Bahn nach Stuttgart reisen möchte, muss mit bis zu vier Stunden Fahrzeit rechnen. Der Grund: Die Bahn nutzt die Sommerferien für den zweigleisigen Ausbau der Gäubahn im Abschnitt Horb–Neckarhausen und das neue Elektronische Stellwerk (ESTW) in Horb. Dadurch werden vom 30. Juli bis 11. September (jeweils einschließlich) verschiedene Streckenabschnitte der Gäubahn gesperrt, sodass Reisende aus dem Landkreis Tuttlingen in dieser Zeit auf einem „Umweg“ über Ulm nach Stuttgart fahren müssen.

Bis Freitag, 29. Juli, erreicht man Stuttgart vom Bahnhof Spaichingen aus in einer Stunde, 36 Minuten (ohne Umstiege mit dem RE 87) oder einer Stunde, 57 Minuten (mit Umstieg in Tuttlingen). Von Tuttlingen aus fährt man mit dem RE 87 eine Stunde, 32 Minuten oder eine Stunde, 44 Minuten nach Stuttgart; von Trossingen Stadt sind es mit zwei Umstiegen (Trossingen Bahnhof und Rottweil) eine Stunde 52 Minuten oder eine Stunde, 47 Minuten.

Von Samstag, 30. Juli, bis Sonntag, 11. September, fahren die Züge dann aber über Ulm und die Reisezeiten verlängern sich erheblich von drei Stunden, einer Minute (von Tuttlingen mit einem Umstieg) bis zu vier Stunden, fünf Minuten (Trossingen, vier Umstiege). Die genauen Zeiten für einzelne Daten und Uhrzeiten kann man sich auf reiseauskunft.bahn.de anzeigen lassen.

Ab Montag, 12. September, sollten dann wieder die gewohnten Reisezeiten auf der Gäubahn gelten.