Nachwuchs, Gehalt, Migration – was das Handwerk im Landkreis beschäftigt

Fehlender Nachwuchs, viel Arbeit und hohe Ansprüche. Das Handwerk hat es nicht immer leicht im Landkreis Tuttlingen, sagt Armin Schumacher. In Zukunft werden wohl einige Betriebe im Landkreis schließen, vor allem, weil viele Unternehmer keinen Nachfolger finden. Schumacher ist Kreishandwerksmeister und leitet sein eigenes Bauunternehmen in Spaichingen, nebenher versucht er im Ehrenamt die Handwerksbetriebe im Landkreis zu unterstützen. Emanuel Hege hat mit ihm gesprochen – Schumacher beschreibt die Bedeutung des Handwerks und blickt in die Zukunft. Über die Konkurrenz zur Industrie, warum höhere Löhne schwer umsetzbar sind und ob die Migration eine Möglichkeit bietet.

Was sind die derzeitigen Probleme, mit denen Sie sich als Kreishandwerksmeister beschäftigen?

Schon lange befasse ich mich mit anstehenden Übernahmen verschiedener Betriebe in der Region. In den nächsten Jahren wird es viele geben, die übernommen werden müssen, aber niemand zur Nachfolge finden. Egal in welcher Branche, im Handwerk ist ein Rückgang zu verzeichnen. Früher gab es vier Bauunternehmer in Spaichingen, nun bin ich alleine. Das familiäre in den kleinen Betrieben des Handwerks ist ein Alleinstellungsmerkmal, hat aber auch zur Folge, dass es zur Zeit schwer ist, genug Fachkräfte zu finden. Es braucht mehr mutige Handwerker, die sich selbstständig machen und mit Leidenschaft voran gehen. Denn die Chancen im Handwerk sind da, die Berufe haben Zukunft und der Stellenwert in der Gesellschaft wird wachsen.

Was sind die Ursachen für den Rückgang im Handwerk?

Die jungen Leute können aus vielen Angeboten wählen, der Arbeitsmarkt im Landkreis ist hervorragend, es gibt Auslandsaufenthalte und neue Studiengänge. Einige Handwerksberufe sind in Sachen Gehalt auf jeden Fall attraktiv, andere hinken etwas hinterher. So ist das Einkommen bei den Frisören natürlich ein Problem, aber auch dieses Handwerk hat die Zeichen erkannt und tut etwas dagegen. Aber kommt es wirklich auf das Geld an? Am Ende ist es doch wichtig, ob man abends zufrieden von der Arbeit kommt.

Vor allem die Industrie und das Handwerk buhlen um den Nachwuchs. Wie lässt sich diese Konkurrenz beschreiben?

Die Industrie hat ganz andere finanzielle Mittel. Auf jedem Bus im Kreis Tuttlingen wirbt die Industrie für Jobs mit Perspektiven. Der springende Punkt ist: Es gibt weniger Schulabgänger, die überhaupt in die Ausbildung gehen, und die gehen oft in die Industrie. Die Arbeitsbedingungen in Fabriken waren früher echt schwer, heutzutage kann man dort vom Boden essen, man hat klare Arbeitszeiten und Urlaub. Ob das für den Menschen dann wirklich angenehmer ist, weiß ich auch nicht. Der sitzt ja immer im gleichen Raum bei der gleichen Arbeit. Im Handwerk muss man etwas im Kopf leisten. Und auch die Digitalisierung ist im Handwerk angekommen: Beispielsweise arbeiten Dachdecker schon mit Drohnen, Fliesenleger nehmen ihren Auftrag mit jedem Detail digital auf und müssen in Zukunft viel weniger selbst zuschneiden. Wir müssen das öffentliche Bild des Handwerks in diese Richtung stärken.

Wie groß wiegt in dieser Konkurrenz das durchschnittlich kleinere Gehalt im Handwerk?

Allgemein sagt ja die Politik ständig, wir müssten unseren Auszubildenden und Fachkräften einen besseren Stundenlohn zahlen. Aber wir zahlen nicht zum Spaß die derzeitigen Löhne in einigen Berufen. Wenn wir die anheben, spüren das dann wiederum die Kunden, dann werden wir von anderer Seite angegriffen. Da fehlt bei einigen das Verständnis. Kunden haben das Gefühl, sie bekommen von uns nichts Handfestes, die Dienstleistung wird nicht richtig wahrgenommen. Wir sind eben Dienstleister und da stehen Personalkosten im Vordergrund. Da hat die Industrie den Vorteil, durch mehr Automatisierung haben deren Unternehmen immer weniger Personalkosten.

Was hat das Handwerk denn zu bieten?

Wir wechseln immer unseren Arbeitsplatz. Wir haben Kundenbeziehung, wir spüren, wenn wir etwas gut gemacht haben, bekommen Lob und auch mal Kaffee und Kuchen. Die Menschen wissen, bei wem sie Qualität bekommen - so entstehen Beziehungen. Dabei spielt die Handwerkskultur eine wichtige Rolle. Andere Länder sind neidisch auf unserer System mit unseren Ausbildungen. Wir müssen ehrliche Handwerksbetriebe sein und die Kultur stärken, alles andere kann von keinem Interesse sein.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Nachwuchs bei Ihnen und im Landkreis?

Wir sind eigentlich nie zufrieden, wir haben immer zu wenig Nachwuchs. Bei den Maurern haben wir im ganzen Landkreis nur acht Auszubildende im ersten Lehrjahr. Alle Betriebe hier wollen auch weiter ausbilden. Da ist keiner dabei, der resigniert. Es gibt leider einige Fälle, bei denen Lehrlinge nach drei Jahren weggegangen sind, in die Fabrik. Das ist echt schade. Aber es gibt auch Lichtblicke: Es zeigt sich, dass immer mehr Gymnasiasten eine Ausbildung im Handwerk beginnen.

Gibt es im Landkreis Maßnahmen, um mehr Nachwuchs zu bekommen?

Es gibt eine bundesweite Nachwuchskampagne. Mir ist es aber wichtig, dass hier vor Ort Eltern und Lehrer mitmachen. Man sollte den Schülern die Berufe näher bringen, damit sie sehen, was dahinter steckt. Wir sind zwar regelmäßig an der Realschule und auf Berufsbörsen, derzeit kämpfen aber zu viele Betriebe mit ihren eigenen Problemen. Wir müssen in der Zukunft mehr für die Außendarstellung tun.

Ist Migration möglicherweise eine Chance für das Handwerk?

Wir konnten die Lehrlingszahlen in den letzten Jahren auf Niveau halten, das ist vor allem auf die rund 200 Lehrlinge mit Migrationshintergrund im Kammerbezirk Konstanz zurückzuführen. An der Tuttlinger Berufsschule gibt es beispielsweise ein Projekt mit rund 100 jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Die durchlaufen verschiedene Berufe, um so neben Sprachunterricht und Integration einen geeigneten Ausbildungsplatz zu finden. Im Landkreis gibt es hauptsächlich gute Erfahrungen. Auch bei uns sorgen sich einige Arbeitgeber vor ziellosen Abschiebungen.

Zur Person

Armin Schumacher ist Spaichinger durch und durch. Der 66-jährige Maurermeister wurde hier geboren und verbrachte schon in seiner Kindheit etliche Stunden auf der Betriebsanlage seiner Familie. Neben der Leitung seines Bauunternehmens, das es seit 95 Jahren gibt, wurde Schumacher 2011 zum Kreishandwerksmeister des Landkreises Tuttlingen gewählt. Für ihn ist die wichtigste Ressource eines Unternehmens das Personal.