Nachwuchs-Feuerwehrleute üben – Vögel profitieren

Regelmäßig findet bei der Feuerwehr Spaichingen die Übungsreihe Truppmann Teil 2 statt. Diese schließt sich an die Grundausbildung der Feuerwehren in Baden-Württemberg, den Truppmann Teil 1 an. Handwerkliche Geschicklichkeit und der Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen werden dabei ausgebildet,

Hier stehen also regelmäßig Themen zu den Einsatzbereichen der Feuerwehr auf der Agenda, wie Feuerwehrsprecher Nick Mattes berichtet. Eine besondere Übung haben jüngst die Ausbilder vorbereitet. An diesem Tag stand die Bearbeitung von Werkmaterialien wie Holz und Metall auf dem Programm.

Die Ausbilder hatten in stundenlanger Vorbereitung Holz und Metall vorbereitet, um daraus Werkstücke zu bauen. Konkret war die Aufgabe für die Teilnehmer der Übung, am Ende des Abends ein Vogelhaus gebaut zu haben, natürlich nach der Vorgabe eines Modells. Diese wurden durch die Feuerwehrleute danach auch zuhause „in Betrieb“ genommen.

Fokus des Übungsabends war einerseits, dass die jungen Kameraden ein besseres Gefühl für die Arbeit mit den Werkstoffen bekommen konnten, vor allem aber auch die Werkzeuge, die in einer Vielzahl auf allen Feuerwehr-Fahrzeugen zu finden sind, besser kennenzulernen. So wurden vor allem Gerätschaften wie Kreissäge, Akkuschrauber und jede Menge Werkzeug verwendet. Bei der Gelegenheit konnten die Teilnehmer auch den Rüstwagen, die „fahrende Werkzeugkiste” im Detail kennenlernen.