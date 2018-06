Nachwuchs beweist große Musikalität

Die Primtalmusikschule hat am Sonntag ihr Jahreskonzert veranstaltet. Trotz des schönen Wetters fanden viele Zuhörer den Weg in die Stadthalle und erlebten ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Konzert mit qualitativ hochwertigen Beiträgen der Schülerinnen und Schüler.

Musikalisch eröffnet wurde das Konzert vom Blockflötenensemble der Klasse Bärbel Bilger mit dem Stück „Heavy Stuff“ von Daniel Hellbach. Anschließend begrüßte Rainer Benner von der Musikschulleitung die zahlreich erschienenen Kinder, Eltern, Großeltern und musikinteressierten Zuhörer. Johanna Butsch, Schülerin von Johnny Weichert, spielte auf ihrer Gitarre die Stücke „Arietta“ und „Sweet Betsy from Pike“. Aus der Klasse von Elke Lachenmaier trug Maxine Schöttle auf ihrer Querflöte das bekannte Stück „Menuett und Badinerie“ aus der Suite Nr.2 von J.S. Bach vor. Begleitet wurde sie von Klavierlehrer Oliver Schneider.

Justin Scherf, ebenfalls Gitarrenschüler von Johnny Weichert, spielte die Stücke „Perfect“ und „Photograph“. Ebenfalls von Oliver Schneider am Klavier begleitet wurde Vivian Nguyen, die auf ihrer Violine in gekonnter Perfektion das Konzert in a-moll Nr.1 von J.-B. Accolay zum Besten gab. Es folgte von J. S. Bach das Präludium und Fuge in c-moll, vorgetragen von Oliver Schneiders Klavierschüler Julius Freudenberger.

Anschließend musizierten die fünf Schüler, die zum Teil in diesem Jahr bis zur Landesebene am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilnahmen. Sie zeigten mit einem kleinen Auszug aus ihrem Wettbewerbsprogramm, warum sie diese tollen Ergebnisse erzielten. Lisa Piere spielte auf ihrer Klarinette den „High School Dixie“ mit Klavierbegleitung. Anschließend spielte Trompeter Benjamin Fehrenbacher, begleitet von seinem Vater Georg Fehrenbacher am Klavier, zwei Sätze aus der Sonate en Si von Jean-Baptiste Loeilett.

Tanja Schäfer begleitete am Klavier Johannes Maier auf seinem Tenorhorn, der das technisch anspruchsvolle Stück „Metropolis“ in rasanter Geschwindigkeit darbot. Luca Grimm trug das „Andantino“ aus der Sonate No.1 von James Hook auf seiner Trompete vor, ebenfalls mit Klavierbegleitung. Anschließend erhielten die fünf jungen Künstler die Urkunden des Regional- und Landeswettbewerbs und einen eigens für jedes Kind angefertigten Pokal. Benner gratulierte den jungen Musikern zu ihren Erfolgen. Ein Dank mit Blumengruß ging an die Klavierbegleiter Tanja Schäfer und Oliver Schneider, die die jungen Musiker dabei unterstützt haben, diese tollen Resultate bei „Jugend musiziert“ zu erzielen.

„Viva la vida“ hieß das Stück, welches das Streichensemble von Natalia Khovracheva voller Leidenschaft vortrug. Schon traditionell erklang am Ende des Konzerts gemeinsam mit allen teilnehmenden Musikern das Stück „Land of hope and glory“ von Edward Elgar.