Nachtwanderung mit den Grünen

Eine wunderschöne Nachtwanderung gab es jetzt für rund 30 Kinder und Jugendliche und ihre Begleiter vom grünen Ortsverband im Rahmen des Spaichinger Kinderferienprogramms. Besonders schön: Nach zwei Jahren Corona-Pause war es das 20. Mal, dass die Grünen dies anbieten konnten, und für viele der 9- bis 14-Jährigen war es daher das erste Erlebnis dieser Art.

Im Licht der Dämmerung startete die Gruppe, angeführt von Alexander Efinger am Freibad in Richtung Wald, wo es unter Anleitung von Lissy Hurlebusch ein Kennenlernspiel gab: Was nehme ich mit auf die Nachtwanderung?

Im Wald wurde es dann immer dunkler, und beim nächsten Stopp galt es, sich ohne Hilfe der Erwachsenen in altersgemäßer Reihe aufzustellen - auch dabei lernten sich die Kids natürlich besser kennen. Der Vollmond schien über dem dunklen Wald, man hatte zwar Taschenlampen dabei, die aber ausblieben. Und weil es immer kühler wurde, war an der nächsten Station eine Runde Fangen angesagt, das reichte zum Aufwärmen. Gruselig wurde es mit der Geschichte vom Graf vom Schlösslebühl, die Annette Reif erzählte und die für manch einen Schauder sorgte. Den gab es auch bei der Mutprobe gegen Ende der Wanderung, denn hier galt es, alleine oder mit dem besten Kumpel ein Stück der Strecke alleine zu laufen. Auf dem kurvigen Waldweg ein echtes Abenteuer, denn recht schnell war von der Gruppe nichts mehr zu sehen und zu hören.

Am Ende freuten sich alle über das helle Lagerfeuer am 67er-Grillplatz am Freibad, das Gabi Eichner entfacht hatten. Hier gab es Stockbrot, vorbereitet von Claudia Hauser, Getränke und einen Trommelworkshop, angeleitet von Michaela Druckenmüller, bevor die Eltern ihre tapferen, stolzen, glücklichen und ausgepowerten Kids abholten. „Es war ein tolles Erlebnis bei tollem Wetter“, so Annette Reif, und Alexander Efinger ergänzte: „Wir freuen uns sehr, dass wir das nach zwei Jahren Pause wieder machen konnten“.