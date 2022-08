Corona, Ukraine-Krieg und Klimakatastrophe wecken die „German Angst“

Müssen wir frierend im Wohnzimmer sitzen im Winter oder gar in eine Wärmestube gehen? Bricht die Wirtschaft zusammen wegen der Gasknappheit? Gibt es gar soziale Unruhen? Was bedeutet die Klimakrise für unsere Kinder und Enkel? Endet der Ukrainekrieg in einem Weltkrieg? Steigt der Faschismus wieder auf? All diese Fragen beschäftigen die Leute – angeheizt zum Teil von Gruppen, die ein Interesse an der Angst haben. Wir haben uns dazu in einem zweiteiligen Interview mit der aus Spaichingen stammenden und in Denkingen lebenden Psychologin Tanja Köhler unterhalten.

Frau Köhler, gibt er eine Erklärung aus psychologischer Sicht, warum gerade die im Verhältnis zu den allermeisten Erdbewohnern gut abgesicherten Deutschen so viel Angst haben, dass es sogar ein internationales Wort dafür gibt „German Angst“?

Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, was „German Angst“ überhaupt bedeutet. Bedenken hat nämlich jeder Mensch von Zeit zu Zeit. Das ist mit dem Begriff „German Angst“ jedoch nicht gemeint. Vielmehr wird damit eine negative Sicht auf die Zukunft gepaart mit einem extremen Sicherheitsbedürfnis beschrieben.

Woher kommt das?

Wenn man verstehen möchte, woher diese „German Angst“ kommt, ist wichtig, einen Blick zum einen auf die deutsche Kriegsvergangenheit und zum anderen auf die Menschen zu werfen, die die von Ihnen gestellten Fragen tatsächlich betreffen. Es sind nämlich nicht „die Leute“ im Allgemeinen, sondern es spielt eine gravierende Rolle, wann ich geboren wurde. Grob gesagt sind Menschen davon betroffen, die zum Zeitpunkt des zweiten Weltkrieges Kinder waren, sowie auch die Kinder, die zur sogenannten Nachkriegs-Generation gehören. Außerdem ist die German Angst bei den Babyboomern und in großen Teilen auch bei der sogenannten Generation X zu beobachten. Letztere sind die Jahrgänge, die ungefähr zwischen 1965 und 1980 geboren wurden.

Was ist an diesen Zeitpunkten der Geburt das Besondere?

Die Kölner Journalistin Sabine Bode hat mit ihrem Buch „Die deutsche Krankheit - German Angst“ die Hintergründe der merkwürdigen Zukunftsangst sehr gut erklärt. Viele Sozialforscher sehen in der German Angst einen Ausdruck für die Traumatisierung durch die zwei Weltkriege. Einige von ihnen glauben, dass sich die traumatischen Erlebnisse wie Verluste, Verfolgung und Vertreibung im Erbgut niedergeschlagen hat. Vor allem wir Psychologen sind hingegen der Meinung, dass vielmehr die damals gemachten Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle wie mit einer Art „unsichtbaren Staffelstab an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wurden. Wir nennen das in unserer Fachsprache „transgenerationales Trauma“. Dieses erklärt, warum auch die Babyboomer und die Generation X dieses Verhalten zeigen. In den jüngeren Generationen zeigt es sich übrigens nicht mehr. Oder nicht mehr so stark. Das deutet darauf hin, dass eine Art Verarbeitung des damaligen Traumas stattgefunden hat.

Aber nicht alles an Bedenken und Befürchtungen ist German Angst?

Neben der Erklärung, bei welchen Geburtsjahrgängen sich aus psychologischer Sicht die „German Angst“ vor allem zeigt, gibt es eine natürliche Furcht vor dem Verlust von materiellen und immateriellen Gütern. Da die Deutschen nach dem 2. Weltkrieg viel Energie aufgewendet haben, um Sicherheit und Wohlstand aufzubauen, ist es nachvollziehbar, dass die Furcht vor dem Verlust entsprechend groß ist. Dahinter steckt die sogenannte Verlustaversion. Vor allem in Zeiten von Unsicherheiten (in welcher wir uns ja gerade befinden) führt das dazu, dass wir erwartete Verluste stärker gewichten, als Gewinne. Gut untersucht sind hierzu der sogenannte Besitztumseffekt beziehungsweise die Status-Quo-Verzerrung. Der Besitztumseffekt besagt, dass Menschen dazu tendieren, ein Gut wertvoller einzuschätzen, wenn sie es besitzen. Quasi: „Was ich hab, das habe ich!“ Und die Status-quo-Verzerrung weist darauf hin, dass es eine übermäßige Bevorzugung des Status Quo gegenüber Veränderungen gibt. Oder salopp gesagt: „Ich will, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind!“

Trotz aller Befürchtungen und Verlustängste stürzen sich viele Deutsche derzeit mit wie mir scheint fast trotzigem Nachdruck in Urlaubsreisen, in Partynächte und Vergnügungen. Braucht man dazu einen besonders ausgeprägten Sinn für das Kopf-in-den-Sand-stecken oder ist das eher der menschliche Wunsch nach seelischer Erholung, um sich anschließend gestärkter um die Probleme zu kümmern?

Naja, da würde ich meine Ausführung „Ich will, dass die Dinge so bleiben wie sie sind“ eher um ein „… oder zumindest wieder so werden, wie sie es vor der Corona-Pandemie waren“ ergänzen. Ich persönlich glaube, dass Ihre beiden Erklärungen nur ganz wenige Menschen betreffen. Es geht den meisten in ihrem Tun weder darum den Kopf in den Sand zu stecken beziehungsweise um seelische Erholung als Prävention für das Kommende. Die Intention zur seelischen Erholung würde im Übrigen ja voraussetzen, dass derjenige weiß, was auf ihn zukommen könnte. Aber genau das wissen wir ja nicht, was auf uns zukommt. Es ist wie damals vor der Corona-Krise. Ich denke, dass es eher daran liegt, dass wir – bis auf die gestiegenen Kosten und manche Güterverknappung – nicht spüren, wie sich die auf uns zurollende nächste Krise anfühlen könnte, wenn sie in voller Macht da sein wird. Wenn sie denn da sein wird. Es gibt ja nur noch eine lebende Generation, die Krieg, Hunger und Armut erlebt hat. Die wissen, was das bedeutet. Die das aber auch über Jahrzehnte erfolgreich verdrängt hat. Erst jetzt im Alter kommen die Erinnerungen; bei vielen im Übrigen reaktiviert durch die derzeitigen Geschehnisse der Weltgeschichte.

Was bedeutet das aber alles? Warum gibt es dieses starke Bedürfnis, Urlaub zu machen oder zu Partys zu gehen trotz großer Verunsicherung?

Ich denke, dass die Menschen einerseits den Verzicht der letzten zwei Jahre versuchen wieder auszubalancieren, indem sie das Leben genießen. Und andererseits, dass sie nicht spüren, was auf sie zukommen könnte, sprich welche Konsequenzen es haben könnte, wenn die Situation noch weiter eskalieren sollte. Zumal sie eh nicht das Gefühl haben, überhaupt irgendetwas tun zu können, was die Situation verbessert beziehungsweise ihre eigene verbessern könnte. Außer vielleicht ein wenig zu sparen, wer kann. Auch wenn dann vielleicht noch das böse Erwachen kommen sollte „Ach hätte ich nur…“. Sie spüren das nicht. Sie leben im Hier und Jetzt. In der Psychologie stellen wir vor allem ängstlichen Menschen häufig eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang. Sie lautet: „Wenn morgen dein letzter Tag wäre, was würdest du bereuen nicht getan zu haben?“ Die meisten würden wohl nicht sagen „Mensch, ach hätte ich doch noch mehr gespart und auf unbeschwerte Feiern und Begegnungen mit tollen Menschen verzichtet.“