Zur gemeinsamen Feier des europäischen Nachbarschaftstags laden der SPD-Ortsverein Spaichingen-Heuberg mit Unterstützung der Freien Wähler und der FDP am Samstag, 25. Mai, von 15 bis 19 Uhr auf den Spaichinger Marktplatz ein.

Der Nachbarschaftstag solle ein gemütliches Zusammentreffen für alle Bürger sein, so die SPD in ihrer Ankündigung. Das Konzept: Nicht nur in Europa, sondern mittlerweile weltweit treffen sich Millionen Menschen einmal jährlich in ihrer Nachbarschaft. Bei Getränken oder einem gemeinschaftlich gestalteten Büffet lernen sich Nachbarn kennen, kommen ins Gespräch oder pflegen bereits bestehende Kontakte und Freundschaften.

In diesem Jahr findet der europäische Nachbarschaftstag „offiziell“ am Freitag, 24. Mai, statt. Für Spaichingen, so die Mitteilung, habe man sich für den Samstag entschieden, um so mehr Nachbarinnen und Nachbarn zusammen zu bringen.

Für die Unterhaltung auf dem Marktplatz sorgen eine Hüpfburg, Kinderschminken, Dosenwerfen, Bobby-Car-Rennen, Fahrrad-Parcour. Das Duo Cordial sorgt für die musikalische Unterhaltung. Am Ende des Festes wird es eine Auktion geben, bei der das „Rote Sofa“ der SPD und das Kuscheltier „Dr. Bär“ versteigert werden. Der gesamte Erlös aus dem Fest und der Auktion fließen in den Förderverein Krankenhaus Spaichingen.

1999 trafen sich in Paris erstmals Menschen in ihrem Stadtteil zum ersten „Fest der Nachbarn“. Seither erfreut sich das Fest zunehmender Beliebtheit. Bereits im Jahr 2000 wurde es in ganz Frankreich veranstaltet. Nur vier Jahre später avancierte es zum „Europäischen Nachbarschaftstag“.