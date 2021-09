Nachbarn lernen sich bei Fest neu kennen

Da gibt es eine Menge zu feiern und Nachbarn zusammen zu bringen: In den vergangenen 25 Jahren ist die Lehmgrubensiedlung angewachsen und hat sich deutlich verjüngt. Der Wilhelm-Maybach-Weg erhielt seine Fortsetzung mit Neubauten als fünfte Straße in der Lehmgrubensiedlung. Häuser aus älterem Bestand wurden nach und nach verkauft und wurden von jungen Familien mit Kindern hergerichtet und bezogen.

Da in der Siedlung schon einige Jahre kein Siedlungsfest stattgefunden hat, war es die Idee von Brigitte Campolongo, Gaby Zimmerer und Heidi-Magdalena Hirsch, endlich wieder ein solches Fest zu veranstalten. Geplant war das bereits im vergangenen Jahr, jedoch bremste Corona die Planung aus.

Aber in diesem Jahr konnte es endlich in Angriff genommen werden. Die Einladung wurde erstellt und in die Briefkästen der Siedlung verteilt.

Ursprünglich sollte das Fest neben dem 1954er-Bänkle stattfinden. Der Wetterbericht für Sonntag verschlechterte sich jedoch mit jedem Tag. So wurde am Sonntagmorgen umdisponiert. Die Bewirtung wurde in die Garage von Martin und Heidi-Magdalena Hirsch verlegt und dort eine Theke für Kuchen- und Salatspenden aufgebaut. Direkt an die Garage wurden zwei Pavillons „angebaut“ und zusätzlich mit zwei großen Planen bedeckt. Siedlungsbewohner stellten Bierbank-Garnituren zur Verfügung und halfen beim Aufbau.

Um 15 Uhr kamen die ersten Gäste. Ältere Bewohner und Bewohnerinnen freuten sich über die vielen Kinder und deren Lachen. Lange hatte man sich nicht mehr so schön unterhalten wie an diesem Sonntag. Auch die neuen Nachbarn fanden das Fest gelungen und äußerten den Wunsch, es jedes Jahr stattfinden zu lassen. „Mal sehen, was wir tun können“, so Heidi-Magdalena Hirsch.

Nachdem die Gastgeberinnen die Abrechnung abgeschlossen hatten, ergab sich ein Gewinn von 200 Euro. Diesen Betrag möchten sie den Flutopfern in Schuld und Umgebung zukommen lassen, damit es tatsächlich direkt an die Stellen geht, wo es am nötigsten ist.

Der Bürgermeister von Schuld hatte sich bereit erklärt, die Koordinierung zu übernehmen. Sein Vorschlag ist, für den Betrag Heizlüfter anzuschaffen für die Familien, die noch keine Heizung haben.