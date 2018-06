Nachbar löscht kokelnden Grill

In einer Wohnung an der Hauptstraße hat ein 54-jähriger Mann vergessen, den Elektrogrill in der Küche auszuschalten. Das Gerät entzündete laut Polizei eine daneben liegende Papiertüte. Der Rauchmelder löste aus. Ein Nachbar hörte den Alarm, begab sich in die Wohnung und löschte den kokelnden Grill. Durch den Brand wurde die Küchenzeile in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro. Gegen den 54-Jährigen wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (pz)