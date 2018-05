Beim Kriminalkomissariat in Tuttlingen läuft aktuell ein Ermittlungsverfahren gegen einen unbekannten Mann wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Er soll am Donnerstagabend am Dreifaltigkeitsberg sexuelle Handlungen an einer jungen Schwarzafrikanerin vorgenommen haben. Es werden dringend Zeugen gesucht, die die 19-Jährige am Donnerstagabend in Tuttlingen oder Spaichingen gesehen haben.

Die junge Frau befand sich an jenem Abend zwischen 20 und 20.35 Uhr auf dem Weg vom Klinikum Tuttlingen in Richtung Innenstadt. Dabei hielt sie im Bereich der Kreuzung Königstraße/Blumenstraße oder bei der Stadthalle ein dunkles Auto an. Die zwei Frauen nahmen die Anhalterin mit und brachten sie zum Hauptbahnhof.

Von dort aus fuhr die 19-Jährige mit dem Zug nach Spaichingen. Dort traf sie angeblich auf mehrere Männer im Bereich der Fußgängerbrücke beim Bahnhof. Mit ihnen kam sie über die Zwischenstation Stadtpark (Ententeich) in den Bereich der Hochhäuser an der Europastraße (Rewe-Parkplatz). Dort stieg die Frau, den bisherigen Ermittlungen zufolge, mit ihren Begleitern in ein dunkles Auto. Die Männer fuhren mit ihr zum Dreifaltigkeitsberg, hielten auf dem Wanderparkplatz an, wo einer der Drei die 19-Jährige vergewaltigte

Was am Donnerstagabend zwischen dem Krankenhaus Tuttlingen und dem Dreifaltigkeitsberg Spaichingen genau geschehen ist, versucht das Kriminalkommissariat gerade herauszufinden. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, weshalb Zeugen gesucht werden, denen die junge Frau an jenem Abend zwischen 20 und 22 Uhr mit oder ohne Begleitung aufgefallen ist.

Die Frau ist zirka 160 cm groß, kräftig, hat schulterlanges schwarzes Haar und trägt eine Brille. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Lederjacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen mit weißen Schnürsenkeln. Wichtig wäre auch eine Aussage der beiden Frauen, die die Frau nahe der Stadthalle in Tuttlingen mitgenommen und zum Tuttlinger Hauptbahnhof gefahren haben.