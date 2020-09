Nach nur einem Spiel: SV Spaichingen und Trainer Andreas Franz gehen getrennte Wege

Die Fußballer des SV Spaichingen und Trainer Andreas Franz gehen getrennte Wege. Trotz der erfolgreichen Vorbereitung sowie des 12:1-Auftaktsieges bei Türkgücü Tuttlingen haben sich die SVS-Verantwortlichen mit dem Übungsleiter in beidseitigem Einvernehmen auf eine Beendigung seiner Tätigkeit verständigt.

„Leider hat die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer nicht so gestimmt, wie wir es uns gewünscht haben“, begründet der sportliche Leiter Norbert Zucht die Personalentscheidung. Um den weiteren Erfolg des SV Spaichingen nicht zu gefährden, sei dieser Schritt notwendig gewesen. Andreas Franz hat sich am Dienstagabend bei der Mannschaft noch persönlich verabschiedet. „Wir sind ihm für sein Engagement beim SVS in den letzten Monaten dankbar“, so Zucht. Bis auf Weiteres werden Mladen Visnjic und Mario Nenovici das Training des Kreisliga-B-Ligisten leiten, der nach dem ersten Spieltag auf Rang vier steht. Visnjic ist seit mehreren Jahren als SVS-Jugendtrainer tätig und kennt viele der Spieler. Nenovici ist Abteilungsleiter der Fußball-Aktiven und seit kurzem Co-Trainer. Gemeinsam will das Gespann an die sportlichen Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen und den Aufstieg in die Kreisliga A weiterverfolgen.

Das Heimspiel gegen den VfL Nendingen am vergangenen Freitag musste abgesagt werden, nachdem der Familienangehörige eines Spielers positiv auf Corona getestet worden war. Der Spieler selbst erhielt am Dienstag ein negatives Testergebnis, sodass sich die Mannschaft nun intensiv auf das Spiel am kommenden Sonntag bei der SGM Fridingen/Mühlheim vorbereiten kann. Das Nachholspiel gegen den VfL Nendingen wird am Donnerstag, 22. Oktober, um 19 Uhr stattfinden.