Nach drei Jahren Pause Hoffnung auf Petrus

Wenn alle guten Dinge drei sind, dann ist es ja vielleicht auch bei den schlechten Dingen so. Das hoffen zumindest die Motorradfreunde aus Dürbheim für ihre Motorradsegnung am 1. Mai. Geplanter Beginn ist um 10.30 Uhr auf dem Kirchplatz in Dürbheim, weitere Informationen unter www.mf-duerbheim.de.

Nachdem die Motorradsegnungen 2015, 2016 und 2017 total ins Wasser gefallen sind, lassen sich die Motoradfreunde laut Pressemitteilung nicht entmutigen und führen dieses Jahr bereits ihre 19. Motorradsegnung durch. Wie in den Vorjahren wird die Segnung 2018 mit der katholischen Kirchengemeinde Dürbheim organisiert und richtet sich konfessionsübergreifend an alle interessierten Verkehrsteilnehmer – „und natürlich auch an nicht motorisierte Besucher, welche sich angesprochen fühlen“. Auch in Hinblick auf die Art der Fahrzeuge und die Motorisierung wollen die Motorradfreunde Dürbheim ebenfalls alle Personenkreise ansprechen. „Egal ob Roller, Motorrad, Moped, Quad oder auch zu Fuß, jeder ist hier willkommen.“ Der Ablauf: Gottesdienst und Bewirtung auf dem Kirchplatz, anschließend Segnung der Fahrzeuge. Da das Wetter immer ein entscheidender Punkt bei einer Außenveranstaltung ist, hoffen die Motorradfreunde auf die Unterstützung von „oben“. Falls notwendig, werde der Gottesdienst auch dieses Jahr von Kirchplatz in die Kirche verlegt, „so dass auf jeden Fall etwas stattfinden wird“.