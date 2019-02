Was macht Sikla?

Sikla wurde 1967 von Sieghart Klaus in Hausen ob Verena gegründet und beschäftigt derzeit rund 500 Mitarbeiter in mehreren Ländern. Die GmbH hat ihren Hauptsitz in Villingen-Schwenningen und gehört zu den wenigen Spezialisten für Befestigungssysteme – weltweit gibt es nur rund 15 größere Unternehmen, die auf diesem Gebiet produzieren. Sikla unterscheidet bei den eigenen Produkten zwischen einem Baukastensystem für den Industrie- und Anlagenbau und einem Befestigungssystem für die Gebäudetechnik. Zur Erklärung: Fast alle Maschinen und Gebäudebestehen nicht aus einem einzigen Stück, sondern aus mehreren Einzelteilen. Um diese sicher zusammenzufügen, dienen die Artikel aus dem Bereich der Befestigungstechnik. (ehe)