Musikverein Wehingen gratuliert Ewald Hafen

Der „Waldi“ ist 80 geworden. Die Rede ist von Ewald Hafen, der am 2. Mai seinen 80. Geburtstag feiern konnte. Der Musikverein Wehingen spielte ihm an seinem Jubeltag ein kleines Ständchen.

Andrea Steiner als Vorsitzende des Musikvereins Wehingen gratulierte ihm im Namen aller aktiven Mitglieder. Ewald Hafen war im Jahre 1957 dem Musikverein beigetreten und hat seine aktive Musikerkarriere erst im Alter von 70 Jahren beendet. Während dieser Zeit wirkte er über 30 Jahre aktiv im Ausschuss mit, wobei vor allen Dingen sein handwerkliches Geschick sehr gefragt war. Doch danach war noch nicht Schluss. Ewald Hafen juckte es als Ehrenmitglied des Musikvereins, weiter Musik zu machen. So fand er einen neuen Platz in der Seniorenkapelle des Musikvereins. Steiner: „Wir freuen uns, dass du heute bei guter Gesundheit deinen 80. Geburtstag feiern kannst. Wir danken dir für alles, was du für den Musikverein Wehingen geleistet hast.“

Der Jubilar bedankte sich bei den Musikanten und sagte, dass er immer wieder gerne im Album der Erinnerung blättere und sich an die vielen schönen Stunden im Verein erinnere. (rm)