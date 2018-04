Musikverein soll mehr Probenraum bekommen

Der Musikverein Deilingen-Delkhofen wünscht sich von der Gemeinde Deilingen eine Vergrößerung der Nutzfläche des Proberaums im Gemeindehaus oder einen größeren Proberaum in einem anderen kommunalen Gebäude. Die Mitglieder des Gemeinderats besichtigen zusammen mit dem MV-Vorsitzenden Tobias Schätzle, Dirigent Johannes Nikol, sowie weitere Mitgliedern des Musikvereins den Proberaum. Architekt Bühler stellte zwei Entwürfe für einen Anbau an das Gemeindehaus zur Vergrößerung des Proberaums im ersten Obergeschoss vor.

Aktuell zählt das Hauptorchester des Musikvereins 77 aktive Musiker, die Jugendkapelle ist auf 55 Jugendliche angewachsen. Der bisherige Proberaum im Gemeindehaus in Delkhofen hat eine Fläche von 143 Quadratmeter.

Die Entwürfe des Architekten verfolgen die Ziele einer Vergrößerung der Nutzfläche des Probenraums des Musikvereins, den Einbau eines zweiten vom Bauamt geforderten Rettungsweges (Brandschutz) sowie die Vergrößerung des Stauraums für den Musikverein.

Eigenleistungen könnten Kosten reduzieren

Mit dem Anbau könnte eine Vergrößerung der Nutzfläche um 70 Quadratmeter erreicht werden. Die Variante Anbau am Gemeindehaus könnte noch vergrößert und um einen Lastenaufzug für den Transport von Musikinstrumenten erweitert werden. Die Kosten für den Anbau betragen etwa 300 000 Euro; durch Eigenleistungen des Musikvereins könnten diese Kosten reduziert werden. Zudem wäre eine Förderung aus dem Landessanierungsprogramm zur Erweiterung der Gemeinschaftseinrichtung Gemeindehaus möglich.

Bei der Besichtigung des Gebäudes wurden auch Überlegungen angestellt, das Erdgeschoss, das bisher gewerblich genutzt wird, zur Vergrößerung des Übungsraums zu nutzen. Die Stockhöhe des Raumes im Erdgeschoss ist dafür aber eher ungünstig. Der Vorteil dieser Variante wäre ein barrierefreier Zugang ohne Treppe.

Sodann besichtigte die Delegation die zum Jahresende 2018 freiwerdende Fahrzeughalle der Feuerwehr im Gebäude Hauptstraße 1. Die Fahrzeughalle hat den Vorteil der großen Höhe, ist jedoch in Bezug auf die Fläche kleiner als der bisherige Proberaum im Gemeindehaus. Eine weitere vom Musikverein gewünschte Möglichkeit wäre ein Anbau an die noch zu modernisierende Gemeindehalle. Die Realisierung des Anbaus an die Gemeindehalle könnte jedoch erst dann erfolgen, wenn die Finanzierung dieses großen Projekts mit einem Gesamtvolumen von drei Millionen Euro (Modernisierung und Anbau an die Gemeindehalle) gesichert ist.

Nach den Besichtigungen beschloss der Gemeinderat, die Kosten für folgende Varianten prüfen zu lassen: Anbau an das Gemeindehaus mit Lastenaufzug, ohne Einhausung des Eingangs; Nutzung der freiwerdenden Gerätehalle der Feuerwehr (mit statischer Überlegung) und Anbau an die Gemeindehalle im Zusammenhang mit zukünftig vorgesehenen Modernisierungen der Gemeindehalle.