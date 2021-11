Musikkabarett-Abend mit Ingrid Kappeler

Die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen lädt zu einem Musikkabarett-Abend mit der Künstlerin Ingrid Kappeler ein, am Freitag, 19. November, um 20.00 Uhr, im Martin-Luther-Haus, dem Evangelischen Gemeindehaus am Marktplatz. „VorbeischwimmerIN“, so lautet der Titel ihres Programms. Wohin mit dem Traummann? Weshalb verzweifeln am täglichen Scheitern, wenn doch nur die Liebe zählt? Warum tauchen die eingesparten Wörter der Schwaben alle wieder in Grönland auf?

Vom Metzger im Dorf und der Sehnsucht nach der heilen Welt singt die Liedermacherin und Preisträgerin des Kulturpreis Schwarzwald-Baar 2019, die sich selbst am Klavier und Gitarre begleitet. Zum Vortrag werden laut Pressemitteilung feinsinnige, bissige und gefühlvolle Lieder gebracht, davon einige in Mundart, auf den Punkt gebracht und mitten aus dem Leben. Frau Kappeler ist in Spaichingen keine Unbekannte, da sie vor einigen Jahren bereits in Spaichingen aufgetreten ist. Die Veranstaltung findet unter 2G-Regeln statt, der Nachweis wird am Eingang überprüft. Einlass ist ab 19. Uhr, es gibt Karten im Vorverkauf in der Buchhandlung „Grimm’s lesen“ zum Preis von zehn Euro , an der Abendkasse zu zwölf Euro. Die Sitzplatzanzahl ist auf 80 begrenzt.