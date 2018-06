Musikerinnen widmen Gedanken, Klänge und Spenden dem Hospiz

„Es gibt Momente im Leben, da steht die Welt für einen Augenblick still, und wenn sie sich weiter dreht, braucht man Menschen, die einen begleiten, oder einen Ort, der gut tut, der den Himmel besonderes spüren lässt.“ Das sagte Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes, Vorsitzender des Hospizes am Dreifaltigkeitsberg, in seiner Begrüßung beim Benefizkonzertes in der Wallfahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg.

Dieses Mal hat die Cellistin Sarah Hahn, die das Sterben ihrer Mutter im Hospiz miterlebt hat, beschlossen, die Einrichtung mit zwei Konzerten zu unterstützen. Mit ihr musizierten Clara Schuler, Violine, und Lea Roth, Viola, Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Maurice Ravel.

„Die Musik ist es, die mit ihrer Art Menschen erfreut, verbinden kann, aber auch Hoffnung und Trost spendet, lautete eine weitere Aussage von Hans-Peter Mattes. Gleichzeitig freute er sich über die zahlreichen Gäste, die zu diesem besonderen Konzert auf dem Dreifaltigkeitsberg aus der ganzen Region gekommen waren.

Die drei jungen Künstlerinnen verstanden es, die Zuhörer zu faszinieren, sie zur inneren Ruhe zu führen und sogar zu verbinden. Sie bedankten sich mit einem nicht enden wollenden Applaus.

Sarah Hahn begann mit ihrem Solowerk für Violoncello von Johann Sebastian Bach. Es ist bekannt, dass die sechs Suiten Bachs an die Solospieler große Anforderungen stellen, stehen sie doch für höchste Virtuosität. Sarah Hahn spielte die Suite Nr. 5 in c-Moll. Immer wieder lenkten die etwas düsteren, tiefen Töne der Suite die Gedanken der Zuhörer zu Tod und Vergänglichkeit.

In sich gekehrt, gab sich Sarah Hahn ganz ihrem Spiel hin. Dabei richtete sie ihre Augen die meiste Zeit in die Kuppel der Kirche, als ob von dort etwas ihr Spiel beflügle, dazu war ihre Fingerfertigkeit gewaltig. Fast andächtig beschloss sie ihr solistisches Spiel.

Nach einer kurzen Pause konnte man sich beim Frühwerk Beethovens, dem „Streichtrio, Op.9, Nr. 3 in C-Moll“, zurücklehnen und träumen. Clara Schuler brachte ihre Violine zum Jubilieren mit großer Leuchtkraft und Durchdringung. Die etwas mehr im Schatten stehende Viola von Lea Roth erzeugte mit der Tiefe der C-Saite eine eigenartig kompakte Herbheit. Die Künstlerinnen zeigten ein vollendetes Zusammenspiel, das je nur eines kurzen Blicks bedurfte. Bei dem 1899 von Maurice Ravel komponierten Werk „Pavane pour une infante defunte“ kam dieses perfekte Miteinander besonders zum Tragen.

Ausklang in der Abendsonne

Mit dem Segen „Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden“ verabschiedete sich Mattes von den Gästen. Obwohl der Applaus der Zuhörer nicht enden wollte, gaben die drei Musikerinnen keine Zugabe. „Wir wollen die einmalig schönen Töne von Maurice Ravel als Schluss so stehen lassen“, so Sarah Hahn.

In der Abendsonne bewirtete die Familie von Sarah Hahn die Gäste mit kleinen Snacks und Getränken. Alle Spenden flossen dem Hospiz am Dreifaltigkeitsberg zu.