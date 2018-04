Musikalischer Nachwuchs zeigt sein Können

Viele Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Gönner sind am Sonntagnachmittag zum öffentlichen Jugendvorspiel des Musikvereins Balgheim in die Sport- und Festhalle gekommen. Die Zöglinge, Primele und die Jugendkapelle PrimaMusica konnten so zeigen, was sie musikalisch so alles draufhaben.

Beim unterhaltsamen Nachmittag standen Getränke und viele leckere gespendete Kuchen bereit. Im Namen des Musikvereins begrüßte die erste Vorsitzende Sabine Eisold die Gäste. Die Jugendleiterin Diana Honer meinte, es sei interessant zu hören, wie sich die Kinder und Jugendliche musikalisch entwickelt hätten.

Die Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten Bálint Tákacs eröffnete das Jugendvorspiel mit drei Stücken. Lara Hafner spielte (zusammen mit Diana Honer) auf Blockflöte, Luisa Bühler und Elea Honer mit Querflöten. Sebastian Hermerschmidt (Baritonhorn) und Hannes Schneemann (Tenorhorn) spielten zusammen mit ihrem Lehrer Lothar Hermle. David Fischer und Marcel Ulrich waren beim Vorspiel mit dem Tenorhorn dabei. Am Saxophon und Schlagzeug präsentierten sich Tobias Kunz und Florian Hermerschmidt. Mit Klarinetten stellten sich Felix Hafner, Lea Wenzler und Sina Wenzler vor, auch Marisa Eisenmeier und Tobias Hafner (zusammen mit seiner Lehrerin Diana Honer).

Abwechslungsreich war das Programm des Nachmittags, so gab es Stücke von Dvorak, Mozart oder Stamitz zu hören, aber auch das Pippi Langstrumpf-Lied, ein französisches Volkslied oder ein Gospel – und am Ende viel Beifall für die jungen Musikerinnen und Musiker.