Musikalische Weihnachtsgrüße der Stadtkapelle

Auch am Heiligabend waren der Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle unterwegs, um ihre musikalischen Grüße an die Spaichinger zu überbringen. Bereits am Nachmittag spielten die Jungmusikerinnen und Jungmusiker der Stadtkapelle mit Verstärkung von Musikerinnen und Musiker des Hauptorchesters für die Bewohner des Altenheimes St. Josef und anschließend vor dem Hospiz Weihnachtslieder.

Das traditionelle Turmblasen der Stadtkapelle musste in den vergangenen zwei Jahren leider coronabedingt ausfallen. In diesem Jahr durfte allerdings wieder ein Ensemble aus Blechbläsern den Kirchturm der Stadtpfarrkirche besteigen, um vom Turm herunter Weihnachtslieder zu spielen. Darüber freuten sich nicht nur die Zuhörer unten am Turm, sondern auch all diejenigen, die am Heiligabend um 18 Uhr ihre Fenster offen hatten.